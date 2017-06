La Corte de EE.UU. dio luz verde a parte del veto migratorio de Trump

APLICACIÓN ACOTADA

La Corte Suprema de Estados Unidos le dio un triunfo parcial al presidente Donald Trump, al permitir una aplicación acotada del decreto migratorio que impuso una veda de 90 días al ingreso de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana y suspendió el programa de refugiados.

Aunque el máximo tribunal permitió la supervivencia del controvertido decreto, conocido como "Prohibición Musulmana", fijó una excepción: la veda no podrá tocar a las personas "con una afirmación creíble de una relación de buena fe con una persona o entidad en los Estados Unidos", quienes podrán ingresar al país.

Los ciudadanos de Irán, Siria, Sudán, Yemen, Libia y Somalia -los seis países de mayoría musulmana contemplados en el decreto- que quieran visitar o vivir con un familiar, hacer negocios o estudiar en algunas de las universidades del país podrán ingresar al país, según una orden del tribunal.

La Corte aún debe decidir si el decreto es constitucional o no. En octubre, escuchará en una audiencia los argumentos del gobierno federal y de los abogados de las organizaciones civiles y de los gobiernos estatales que llevaron el decreto de Trump a la Justicia.

"La decisión unánime de la Corte Suprema es una clara victoria para nuestra seguridad nacional", dijo Trump en un comunicado difundido por la Casa Blanca. La Corte emitirá su fallo final luego de la audiencia. La orden fue sólo una decisión sobre las medidas cautelares que habían sido emitidas por tribunales de apelación y mantenían congelada la medida.

La orden del tribunal no lleva firma. Seis jueces, los cuatro magistrados progresistas, más el presidente de la Corte, John Roberts, y el juez Anthony Kennedy, famoso por dirimir las divisiones entre el ala conservadora y la progresista, votaron por levantar de manera parcial las medidas cautelares. Los tres jueces más conservadores, Neil Gorsuch, designado este año por Trump, Clarence Thomas y Samuel Alito abogaron por una aplicación sin restricciones del decreto.

"Como Presidente, no puedo permitir que ingrese gente en nuestro país que nos quieren hacer daño. Quiero gente que puede amar a Estados Unidos y a todos sus ciudadanos, y quién serán trabajadores y productivos", agregó Trump.

Abogados y especialistas en derecho migratorio se preparaban para contener el alcance de la decisión de la Corte. El Departamento de Seguridad Interior (DHS, según sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que la decisión de la Corte permite "implementar en gran medida" el veto migratorio, pero no dio detalles sobre cómo se aplicará: sólo indicó que se hará "profesionalmente, con suficiente y clara notificación pública".