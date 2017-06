Fuertes críticas a Piñera por un chiste contra las mujeres

CHILE

El ex presidente de Chile Sebastián Piñera fue duramente criticado, incluso por la jefa del Estado, Michelle Bachelet, por un chiste considerado machista, dicho el fin de semana durante un acto proselitista, y terminó pidiendo disculpas.

“Me acaban de sugerir un juego muy entretenido: todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos”, dijo Piñera ante sus simpatizantes, informó la prensa local y reprodujo la agencia de noticias DPA.

La divulgación del hecho causó una ola de críticas a Piñera, de 67 años, que gobernó entre 2010 y 2014, y es el candidato con mayor intención de voto para las elecciones presidenciales de fines de este año.

“Una violación es expresión de la mayor violencia contra las mujeres; bromear con eso es despreciarnos a todas y no es aceptable”, dijo Bachelet en su cuenta oficial de Twitter.

Piñera fue criticado en numerosas ocasiones por expresiones suyas consideradas fuera de lugar.

En aquella ocasión, dijo que la diferencia entre un político y una dama es que “cuando el político dice que sí quiere decir tal vez, cuando dice tal vez quiere decir que no, y cuando dice que no, no es político, mientras cuando una dama dice que no, quiere decir tal vez; cuando dice tal vez quiere decir sí, y cuando dice que sí no es una dama”, recordó la prensa chilena.