Serían 58 las víctimas fatales de la tragedia

INCENDIO EN LONDRES

La policía londinense anunció que el número de víctimas del incendio de la torre de viviendas sociales Grenfell aumentó a 58, al dar por muertos a los desaparecidos tras la tragedia. Tras los disturbios en el barrio donde ocurrió el incendio, y las críticas a la reacción del gobierno conservador, la reina Isabel II llamó a la unidad nacional.

"Cincuenta y ocho personas que según nuestras informaciones se hallaban en la torre Grenfell esa noche están desaparecidas, y por ello debo asumir, tristemente, que están muertas" declaró Stuart Cundy, alto responsable de la policía de Londres, a la prensa.

Los 30 muertos confirmados hasta ahora formarían por lo tanto parte de este nuevo saldo. "Ese número podría cambiar. Espero que no sea así, pero podría aumentar", explicó. Los medios británicos hablan de hasta 70 desaparecidos. El gobierno marroquí informó que seis ciudadanos de ese país han sido identificados entre las víctimas.

"Este es tradicionalmente un día de fiesta", dijo la reina Isabel II en un mensaje coincidiendo con las celebraciones por su cumpleaños número 91. "Pero este año, es difícil no sentir el sombrío humor nacional", agregó, llamando a los británicos a no desmoronarse ante la "sucesión de terribles tragedias" de los últimos meses: tres sangrientos atentados y el incendio en Londres.