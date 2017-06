Rusia dice que mató al líder de Isis

SIRIA

Rusia afirmó este viernes haber matado al líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, en un bombardeo en Siria, con lo que habría asestado un golpe potencialmente devastador para el grupo yihadista en momentos en que se aferra a sus últimos bastiones en Siria e Irak, aunque admitió que aún intentaba terminar de verificar la información. El Ministerio de Defensa ruso dijo que Al Baghdadi murió a fines del mes pasado en un ataque aéreo contra una reunión de líderes del EI cerca de su principal bastión en Siria, la ciudad de Al Raqqa, que está bajo ofensiva de milicias sirias apoyadas por bombardeos de una coalición liderada por Estados Unidos.

Consultado sobre el anuncio en una conferencia de prensa en Moscú, el canciller ruso, Serguei Lavrov, dijo que no tenía “una confirmación al 100% de la información”.

El líder del EI ya fue dado por muerto en varias ocasiones, pero todas esas versiones resultaron no ser verdaderas.

El último mensaje grabado de Al Baghdadi se difundió el 3 de noviembre pasado, con una exhortación en la que el líder yihadista urgió a sus seguidores a resistir en Mosul una gran ofensiva lanzada semanas antes, y que aún está en curso, por fuerzas iraquíes sobre esa ciudad norteña, principal bastión del EI en Irak.

Un vocero de la coalición encabezada por Estados Unidos dijo que no podía confirmar la información, y lo mismo señalaron portavoces de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza de combatientes liderada por kurdos que está atacando Al Raqqa desde el 6 de junio con apoyo aéreo de la coalición.