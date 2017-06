Causó 12 muertes el incendio en un edificio de Londres

NOTHING HILL

Un incendio ocurrido en una torre de viviendas sociales en la que vivían unas 500 personas, en su mayoría de bajos recursos, en el oeste de Londres, dejó al menos 12 muertos y 78 heridos, de los cuales 18 están en estado crítico, por lo que no se descarta que crezca la cantidad de fallecidos en las próximas horas, según informó la Policía local.

El comandante Stuart Cundy, de la Met, dijo que la "compleja operación" para buscar y rescatar a las personas que quedaron atrapadas continúa en marcha, durante una presentación ante los medios, mientras el servicio de ambulancias de Londres informó que el fuego dejó al menos 78 heridos, 18 de los cuales en grave estado. Cundy aseguró que aún no se estimó la cantidad de personas desaparecidas, al tiempo que subrayó que no espera hallar a nadie más con vida en el interior de la torre, por lo que puede elevarse el número de muertos.

"Nuestra prioridad son aquellos que sabemos que eran residentes en la torre, pero quizás había otras personas que también estaban durmiendo allí", señaló el jefe policial. El director de Seguridad y Garantías de los bomberos de Londres, Steve Apter, dijo por su parte que 65 personas fueron rescatadas durante el incendio, además de las que lograron salir por sus propios medios. El incendio en la torre Grenfell, de 24 plantas en el barrio de North Kensigton que alberga 120 viviendas, comenzó a la 1.15 de Londres (21.15 de Argentina), y unos 200 bomberos y 40 autobombas trabajaron en el lugar.