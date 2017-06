Renunciaron los dos jefes de gabinete Theresa May

CRISIS EN GRAN BRETAÑA

Los dos jefes del gabinete de la primera ministra británica Theresa May anunciaron su dimisión tras el revés electoral de los conservadores que perdieron su mayoría absoluta en el parlamento, pocos días antes de iniciarse las negociaciones sobre el Brexit .

"Asumo mi responsabilidad por mi rol en esta campaña electoral, que era de supervisar el programa", escribe uno de ellos, Nick Timothy, en una carta publicada en el sitio "ConservativeHome", afín a los Tories. La otra consejera principal de May, "Fiona Hill también dimitió", afirmó poco después un portavoz del Partido conservador.

Según varios medios británicos, pesos pesados del partido exigieron la dimisión de estos dos consejeros a Theresa May, si quería evitar una rebelión abierta. La primera ministra había convocado elecciones anticipadas para fortalecer su presencia en la Cámara de los Comunes, pero en lugar de ganar, los conservadores perdieron 12 escaños y se quedaron con 318 diputados, a ocho de los 326 necesarios para tener mayoría absoluta.

Este fracaso condujo a la oposición laborista, pero también a algunos diputados conservadores, a pedir la dimisión de May. Pero la primera ministra, pretextando una necesidad de "estabilidad" para hacer frente al Brexit, descartó esa posibilidad y anunció que iba a formar Gobierno "para llevar a cabo la salida de la Unión Europea".

May ha conservado a los pesos pesados de su ejecutivo: Philip Hammond en Finanzas; Boris Johnson en Exteriores; David Davis en Brexit; Amber Rudd en Interior; y Michael Fallon en Defensa.