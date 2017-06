En octubre se hará el referéndum en Cataluña

COMICIOS

El presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció este viernes la fecha (1 de octubre de 2017) y la pregunta del referéndum de secesión con el que la norteña región pretende romper con España. Los ciudadanos deberán responder si quieren que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república.

“Siempre presentamos propuestas y todas, sin excepción, fueron rechazadas o recortadas”, explicó el líder independentista, quien al fijar la fecha del referéndum unilateral no dejó constancia escrita, con lo que evitaría un veto inmediato por parte del Ejecutivo español del conservador Mariano Rajoy.

No obstante, se espera que en las próximas horas se produzca algún tipo de reacción por parte del gobierno español, que rechaza cualquier tipo de referéndum independentista por ser inconstitucional.

Puigdemont hizo el esperado anuncio por medio de una declaración solemne en el Palacio de la Generalitat -la sede del gobierno catalán-, donde estuvo acompañado por todo su Ejecutivo, los diputados de la coalición independentista Juntos por el Sí, y algunos de sus socios de la anticapitalista CUP (Candidatura de Unidad Popular).

“Hoy todo el mundo sabe que no es el marco legal lo que impide el referéndum. Todo el mundo lo ha visto de la boca de Rajoy: que dijo ‘no quiero’”, remarcó Puigdemont.