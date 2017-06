El ex director del FBI acusó a Trump de “mentir y difamar”

INTERNACIONAL

El ex director del FBI, James Comey, se enfrentó este jueves a sus propios actos. Ante el Comité de Inteligencia del Senado, en una sesión que sacudió a EE. UU., el hombre del que dependió la investigación de la trama rusa sacó a la luz las entrañas del poder y mostró la peor cara de Donald Trump.

Le acusó de mentir y difamar, de intentar “darle directrices” para desviar la investigación sobre el teniente general Michael Flynn e incluso de despedirlo por el caso ruso. Toda una carga de profundidad que insufla nueva vida a una posible acusación de obstrucción.

El presidente Donald Trump se contuvo. No tuiteó ni habló. Fue su abogado privado, Mark Kasowitz, el encargado de responder al ex director del FBI. La contestación fue dura y presagia la estrategia de la Casa Blanca.

Primero acusó a Comey de haber roto el secreto de las comunicaciones, el privilegio presidencial que impide a sus colaboradores hacer públicas las conversaciones en la Casa Blanca.

Luego, el letrado ahondó el cerco defensivo negando que Trump hubiese pedido lealtad a Comey, que lo hubiese presionado en ningún momento o que le hubiese pedido dejar fuera de las pesquisas al destituido consejero Nacional de Seguridad, Michael Flynn. “Nunca, nunca en forma o sustancia trató de bloquear las investigaciones”, remachó Kasowitz.