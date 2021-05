Damnificados de créditos hipotecados UVA, disconformes con anuncios del Gobierno

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, dijo este viernes que habrá un subsidio en el Banco Nación y Provincia de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA que superen el 35% de los ingresos familiares. A los privados se les pedirá que definan una solución a los hipotecados que cumplan con esa condición, mientras que el Banco Hipotecario brindará a sus clientes la posibilidad de salirse de la fórmula UVA y ajustar las cuotas de acuerdo a la evolución salarial.

Desde el colectivo de hipotecados UVA aseguraron que “para calificar para un crédito hipotecario UVA la cuota no podía superar el 25% del ingreso familiar, hoy Ferraresi insiste con un tope del 35%, hace anuncios como si hubiesen solucionado el tema de fondo de los hipotecados UVA, pero es una nueva mentira del ministro”, indicaron en redes sociales.

Insistieron que entre la gente y los bancos el Gobierno de Alberto Fernández decidió quedarse con los bancos, sosteniendo la política pública de Mauricio Macri y dejando atada a más de 100 mil familias al sistema financiero”.

Según dijo el ministro, el Banco Central establecerá una instancia de monitoreo para identificar posibles casos de riesgo que afecten a deudores hipotecarios en los casos en los que la relación cuota-ingreso supere los límites establecidos, que tiene como tope del 35% de los ingresos familiares.

Los hipotecados insisten en que el ministro Ferraresi habla de que el Banco Provincia y el Banco Nación van a absorber el excedente del tope del 35%, cuando para tomar el crédito la cuota no podía superar el 25% del ingreso familiar, ese 10% de diferencia para una economía familiar es demasiado. No solo no es una solución de fondo, sino que sigue sosteniendo la Usura UVA de Mauricio Macri y redobla la apuesta tomando un 10% más de los ingresos familiares”.

"Los bancos van a subsidiar las cuotas de los hipotecados UVA que superen el 35% del ingreso del grupo familiar", adelantó Ferraresi en diálogo con AM 750 y aclaró que "ninguna cuota de un crédito UVA puede superar un 35% del salario familiar".

El ministro aseguró que "cada uno de los bancos deberá definir qué solución le ofrecen a los hipotecados. El Banco Nación y el Banco Provincia, con más de 70 mil créditos, van a subsidiar las cuotas que superen el 35%. El Banco Hipotecario, donde hay 7.655 tomadores de créditos UVA; se saldrán de la modalidad UVA para ajustarse de acuerdo a la evolución salarial".

Los créditos hipotecarios UVA fueron originados en el Gobierno de Mauricio Macri. Su modalidad se basa en que que actualiza las cuotas según a la inflación, que se disparó en los últimos años.

El Gobierno había establecido en 2020 el congelamiento de las cuotas de créditos hipotecarios UVA con vigencia entre abril de 2020 y enero de 2021 por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.