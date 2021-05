El vacío que dejaron las Torres Gemelas

Una de las primeras iniciativas para definir su futuro fue la creación de una jornada llamada “Listening to the city” para presentar y discutir seis proyectos. Participaron en una audiencia masiva más de 5000 vecinos provenientes de los tres estados de la región metropolitana de Nueva York.

El debate público comenzó en forma dispersa. Algunos querían rellenar el vacío y otros reconstruir lo destruido. Sin embargo, al mes se incrementaron exponencialmente las opiniones, las ideas y los planes que fueron difundidos a través de todo tipo de medios y reuniones públicas y privadas. Se crearon decenas de ONG para canalizarlas en todos los sectores: artístico, barrial, étnico, profesional y académico. Muy pronto, rebasaron los límites del sitio y querían solucionar toda la problemática del sur de Manhattan e incluso los de la ciudad entera. Hasta en una ocasión, el mismo Donald Trump (actual presidente de los EUA) defendió la idea de crear dos nuevas “Torres Gemelas” pero más “grandes” y más “hermosas” con las características hipérboles que suele usar al hablar.

A los seis meses posteriores al ataque, dos altísimos haces de luz que se proyectaban en el cielo nocturno de Nueva York lograron llevar a la razón a la sociedad. Se inició el programa "Imagine New York". En él participaron 3000 personas ordenadamente durante un mes y realizaron 230 talleres en escuelas, museos, templos, asociaciones barriales, institutos geriátricos, universidades, hospitales y cuarteles de bomberos, tanto en Nueva York como en New Jersey y Connecticut. También se recibieron 700 propuestas por la web. El "Imagine New York" elaboró las 18 492 ideas formuladas por sus participantes que fueron clasificadas en 19 temas y conformaron 50 visiones para el futuro del sitio y de Nueva York.

Los temas que surgieron del "Imagine NY" fueron el memorial, la reconstrucción con usos mixtos comerciales, residenciales y culturales, la seguridad y los transportes. Pero, también surgieron otros temas que son propios de las preocupaciones de las comunidades y barrios metropolitanos, como el desarrollo económico, el desarrollo comunitario, el empleo, las inversiones públicas, la espiritualidad, la solidaridad y la tolerancia.

Todo esto sucedió mientras se realizaba una de las labores de limpieza y la remoción de escombros más espectacular de la historia, que dio lugar a un enorme cráter que dejaron las torres en tiempo récord: el famoso "Ground Zero" o Zona Cero. El 30 de mayo se retiró con una gran ceremonia pública la última pieza metálica de la montaña de escombros del World Trade Center. Este acto marcó la clausura simbólica de las tareas de rescate y limpieza, el fin de la esperanza de encontrar más víctimas y del ordenamiento del gran pozo. A partir de ese acto, se dio un comienzo oficial a la reconstrucción.

Muy diferente a lo que sucedió con las Torres Gemelas originales, ya que cuando iniciaron su construcción en la década de 1960 un grupo corporativo y gubernamental arrasó con varias manzanas del Lower Manhattan densamente pobladas para levantar el complejo, sin tener en cuenta ninguna otra opinión ciudadana, ni responder a evaluaciones de impacto ambiental o social de ningún tipo.

Ahora las cosas iniciaron bien. Hubo debates y se generaron más foros, proyectos y discusiones sobre el planeamiento urbano más grande de toda la historia de la ciudad e incluso de la humanidad. Se atendieron los problemas y las preocupaciones de la sociedad y no solo se pensó en la ganancia corporativa.

Pero el problema no terminó aquí, las primeras propuestas realizadas en un concurso generaron un rechazo generalizado y fue hasta una segunda oportunidad que se seleccionó, en diciembre de 2002, un diseño de Daniel Libeskind. El diseño original fue muy diferente a la torre actual del New World Trade Center. Pasó por una infinidad de cambios al tratar de complacer a cada entidad de la sociedad. El mismo Daniel Libeskind dejo de participar en el diseño en determinado momento, pero su idea general y el reconocimiento por la autoría se conservó.