Desde Uocra afirman que hubo reactivación de algunas obras privadas de construcción

El próximo 22 de abril será el Día del Obrero de la Construcción, una fecha en la que siempre la Seccional Junín de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) organiza un almuerzo para festejar, pero lamentablemente desde hace dos años, por el tema de la pandemia, no ha podido hacerlo.

En diálogo con Democracia, Eduardo Diotti, secretario general de Uocra, Seccional Junín, hizo llegar un saludo especial para todos sus compañeros en esta fecha, esperando que el año próximo sí se pudiera hacer el mencionado festejo.

Entre los buenos augurios, el dirigente dijo que para este año estaban previstas varias obras públicas, por lo cual desde su sector albergaban esperanzas de que hubiera más trabajo para Junín.

Obras

Respecto a la actualidad del sector, Diotti apuntó que se observaba un incremento de obras privadas. “Suponemos que al bajar el dólar la gente ha invertido ‘en ladrillos’, como se dice. Lo cierto es que hay más obras en barrios cerrados y demás”, apuntó.

Informó que el jueves último había tenido una reunión con el secretario de Obras Públicas del Municipio, puesto que había entre cinco y seis obras importantes que estaban esperando. “Algunas ya están por empezar, otras están licitadas o en proceso de licitación. Esto va a ser importante para Junín y los trabajadores”, dijo.

Entre las obras grandes mencionadas por Diotti, valen mencionar el Paso Bajo Nivel de calle Rivadavia, la remodelación de avenida San Martín, el espigón del Balneario, la nueva terminal de ómnibus “a las que le falta las entradas y una rotonda para circular los colectivos”, acotó Diotti.

“Creo que en 30 días vamos a estar arrancando con una obra de esas”, confió el entrevistado.

Sobre estas obras, que generalmente las hacen empresas que no son de Junín, el dirigente de Uocra Junín recordó que había una ordenanza ya aprobada, para esta época de pandemia, por la cual el 80 por ciento de los trabajadores de esas obras tienen que ser de Junín.

“Estoy averiguando cuándo van a empezar los trabajos en el Paso Bajo Nivel de calle Rivadavia. Por otra parte, en la Ruta 7, la obra vial ya se ha finalizado y en 15 días prevemos que estará inaugurada. Se está poniendo la cartelería para ello”, anticipó.

Diotti dijo que además de estas obras ya anunciadas, había otra en Ruta Nacional N° 188 donde ya había 50 trabajadores de Uocra trabajando. “El 90 por ciento de los que están en esta obra son de Junín”, afirmó Diotti.

Acotó que muy pronto se haría una obra vial, para hacer un bacheo importante por parte de una empresa de Buenos Aires que seguramente tomará personal para ello.

Viviendas

Consultado si no estaba previsto algún plan de viviendas para Junín, el dirigente manifestó que en alguna oportunidad habló de ese tema con el intendente, pero por ahora no había ninguna novedad.

“Tenía entendido que la semana pasada iban a anunciar un plan grande de viviendas pero no ha sido así. Creo que debe ser por el problema sanitario que estamos atravesando. Ojalá que podamos hacer un barrio. Hace falta tanto para los trabajadores de la construcción como para las personas que no tienen vivienda.

A la pregunta de si estaba previsto un barrio para los trabajadores de Uocra, Diotti respondió: “Siempre estamos dispuestos a hacerlo pero, si no hay financiación del Estado, como fue en un momento cuando se hicieron barrios federales o el mismo de Uocra, no se pueden hacer. Siempre digo que el gobierno que esté tiene que impulsar algún plan de viviendas que los trabajadores tanto de la construcción como de otros sectores, la pueden pagar, es decir, que puedan pagar las cuotas”.

Cuidados

En referencia a los cuidados que debían tener los trabajadores del sector, en un contexto de pandemia, el dirigente dijo que en sus recorridas por las obras pudo ver que en general todos se cuidaban.

“Me llevé una sorpresa, hace poco, porque siempre en las obras se acostumbra hacer el refrigerio a media mañana y en varias hemos encontrado una pava grande con saquitos de té y cada compañero con su vaso”, manifestó.

Reconocimiento al trabajador

El 22 de abril se celebra el Día del/a Trabajador/a de la Construcción, establecido por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en el Convenio Colectivo de Trabajo del año 1975.

En consecuencia, la legislación establece que este día debe ser considerado como “pago no laborable”.

Qué dice el convenio. En su artículo 19, establece: “Habiendo la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina declarado el 22 de abril de cada año ‘Día de los Obreros de la Construcción’, será día pago no laborable”.