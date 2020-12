Tres consejos para decorar espacios en Navidad y volverlos más acogedores.

La decoración navideña es el factor más importante para dar inicio a la temporada de celebraciones y tradiciones, pero como es de esperar puede ser que la decoración llegue a ser un tanto abrumadora. Entre distintas paletas de colores y la mezcla de estilos de adornos se puede llegar a perder la esencia de tu hogar y puede parecer más una tienda navideña. Es por eso que hay que tomar en cuenta algunas claves del estilo para lograr un ambiente acogedor que no pierda la esencia navideña.

Esta época puede ser inspiradora para decorar y probar nuevas tendencias, ya que la decoración solo se mantiene por unas cuantas semanas, por eso te invitamos a probar distintos textiles, estampados, materiales y paletas de colores durante esta temporada. Para eso enlistamos 5 consejos que te podrán ayudar a despedir este año de la mejor manera y a recibir el 2021 con gran estilo.



Definí una paleta de colores

Sabemos que probablemente entre tus cajas de adornos y decoraciones podés encontrar una mezcla de colores no muy armónica, entre los adornos antiguos, los regalos y las modas que han pasado. Pero te recomendamos que definas una paleta de colores y te despidas de las decoraciones que no combinen con esta. Esta temporada se asocia con colores como el rojo y el dorado o el azul y el plateado, pero una gran opción para decorar tus espacios y crear ambientes acogedores es optar por colores un poco más neutrales como los cafés, los blancos o los grises, y recordá que a estas paletas de colores se les puede agregar algunos acentos de color.

Los detalles importan

Lo más importante a la hora de decorar en navidad es asegurarte de no perder el estilo de decoración inicial de tu espacio, por eso si normalmente tu espacio es bastante minimalista una gran opción es mantenerlo así pero agregar pequeños detalles que hagan referencia a la temporada. Podés optar por adornos para las cortinas, pequeñas casas de luz o unas cuantas esferas en un árbol un poco más sencillo y al natural. Esto integrará el espíritu navideño a tus espacios de manera sutil.

La época decembrina es una gran opción para jugar con las alfombras, además, darle un toque diferente a tus fríos suelos, te ayudarán a acentuar ese aire navideño. Podés explorar con diferentes materiales, texturas y hasta con diferentes colores. Recordá que podés probar con varias alfombras para lograr un look más completo.