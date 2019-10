Pablo Navone: “El desarrollo urbano de las ciudades requiere participación y consensos”

La Asociación de Arquitectos de Junín, que nuclea a los profesionales del sector está en funcionamiento desde hace más de tres décadas, bregando por la unidad de los matriculados y trabajando en función de temas relacionados con el desarrollo de la ciudad así como la realización de distintas capacitaciones para los profesionales.

Pablo Navone, presidente de la institución destacó la iniciativa y las actividades que se vienen llevando a cabo, entre ellas la propuesta y la concreción de la exposición de los precandidatos en la previa de las elecciones Paso y luego su participación en el grupo de instituciones que promovió el debate de los cuatro candidatos a intendentes que se realizó recientemente en la Unnoba, como una forma de tender lazos y generar mayor participación.

Espacio para el debate

“Desde la Asociación de Arquitectos siempre tuvimos la inquietud y la iniciativa de participar activamente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano de la ciudad. Tal es así que enfocándolo en este momento de coyuntura electoral, nos animamos a llevar a cabo una experiencia que para nosotros fue inédita hasta el momento, como fue la convocatoria a los entonces precandidatos a intendente, antes de las Paso”, refirió Navone.

En esa oportunidad, destacó: “Los invitamos a la Asociación a un encuentro donde en base a una serie de preguntas que habíamos elaborado previamente, ellos pudieron exponer sus visiones sobre la ciudad”.

El encuentro, según el presidente de la Asociación “fue por demás de enriquecedor porque pudimos escuchar y ver las distintas visiones que tiene cada una de las fuerzas políticas que hasta ese momento pretendían ingresar a las elecciones generales del 27 de octubre. Y lo más importante es que desde la institución empezamos a visibilizarnos como un lugar propicio y adecuado para que todo tipo de desarrollo que tenga que ver con la ciudad, desde el análisis, la búsqueda de diagnóstico, la elaboración de algún tipo de proyecto, podamos estar nosotros presentes, brindando nuestra visión y sobre todo nuestra formación”.

Desarrollo de la ciudad

En cuanto al crecimiento de la ciudad, Navone aseguró: “Siempre hemos bregado por tener un diálogo y una participación activa con los gobiernos. Trabajar a la par de los gobiernos cuando se puede y desde el lugar de la crítica cuando no se puede trabajar conjuntamente. Tenemos la firme creencia de que los procesos de desarrollo urbano de las ciudades tienen que ser muy abiertos en cuanto a la participación y la búsqueda de consensos y no solo la asociación sino todo tipo de entidades como las sociedades de fomento, que tienen un conocimiento real a escala barrial, las instituciones intermedias que tienen que ver con el desarrollo productivo, con el comercio, a nivel social tiene que haber una participación firme”.

El profesional se refirió a la ciudad de Rosario como un ejemplo a seguir y por qué no, replicar en la ciudad: “Rosario tuvo un crecimiento impresionante a nivel de desarrollo de territorio y mejoramiento de la calidad urbana en los últimos 30 años y eso no fue casual, para lograr eso fomentaron desde los colegios profesionales un acuerdo marco donde todas las fuerzas políticas pusieron su firma y se comprometieron responsable y cívicamente, más allá de quién estuviera en el gobierno de turno, a llevar adelante un mismo plan de desarrollo”.

Para Navone, “eso con el tiempo da sus frutos y se ve la potencia y la calidad urbana que tiene una ciudad. Nosotros aspiramos a eso y para llegar a ese objetivo hay que dar un primer paso inicial, por eso fue un poco el concepto que quisimos transmitirle a los candidatos en el encuentro en la Asociación de Arquitectos antes de las PASO. Nosotros creemos que este tipo de consensos son fundamentales para que una ciudad crezca de manera ordenada y previsible”.

Visibilizar la institución

“Apuntamos a fortalecernos porque tenemos los medios, los profesionales y los especialistas para desarrollar cada tema que se presente. En ese sentido buscamos que nuestra Asociación de Arquitectos sea el lugar de la discusión, del trabajo, las propuestas”.

Cabe destacar que recientemente la institución comenzó a llevar adelante una actividad que incluye visitas a obras de arquitectos locales.

“Se trata de identificar una obra emblemática o que sobresalga y concurrir a dicha obra con el arquitecto que la ejecutó. Allí él nos cuenta sus ideas, su proyecto, sus impresiones”.

Se hizo la primera en una casa, del arquitecto Manuel Mata y según Navone, “Quedamos absolutamente conformes y estamos organizando una segunda visita de este tipo”.

Asimismo, también convocan a arquitectos de renombre y de trabajo reconocido a nivel nacional con quienes se realiza una conferencia sobre su obra que permite generar un vínculo cara a cara con personas reconocidas.

“Se trata de una forma de fortalecernos profesionalmente y al mismo tiempo visibilizar nuestra institución”, concluyó.