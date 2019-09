Basta de pilas

Hay armarios que se parecen más a una mesa de ofertas en plena temporada de liquidación que a un armario: son un revoltijo que hace que todo parezca de saldo. ¡Basta! ¡Es hora de ponerle fin! ¿Pero cuál es el mejor modo de ponerle coto al caos? Sabine Haag, coach especializada en cuestiones de orden, nos da algunos consejos.

Torres: Por supuesto, los trajes y vestidos deben colgar en perchas y las camisetas pueden ir dobladas, una sobre otra. Pero es mejor plegarlas como si fuesen un paquetito, no hacer pilas de grandes superficies. “Lo primero que uno hace es doblar las camisetas a un tamaño aproximado de una hoja A4. Después de eso, dóblelas nuevamente por la mitad”, recomienda Sabine.

Y luego siga así: no apile las prendas una sobre otra, sino colóquelas en forma vertical una detrás de la otra en un cajón. “De ese modo, uno puede ver todo desde arriba y cuando retira una camiseta no hace tambalear toda la pila”, explica la experta. Cajas de calzado para las prendas pequeñas: Las medias, la ropa interior y los cinturones pueden ser ordenados perfectamente en cajas. Lo ideal es utilizar las cajas del calzado, apunta Sabine. No cuestan nada y son muy útiles a la hora de generar orden. Sabine dice que tiene muchísimos consejos sobre cómo ordenar prendas doblándolas, pero que también es una gran fan de las perchas. Su regla dice lo siguiente: “si el largo del perchero lo permite, uno debería colgar la mayor cantidad de prendas posible. Es mucho más rápido y sencillo que el resto de los métodos y se ve mucho más ordenado”, explica.