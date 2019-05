Ganadores del concurso de Rascacielos 2019

Los rascacielos son los proyectos dorados para los arquitectos, en los que se demuestra creatividad, imaginación y capacidad técnica para que se sostengan.

eVolo Magazine es una revista en línea eVolo de arquitectura y diseño centrada en los avances tecnológicos, la sostenibilidad y el diseño innovador para el siglo XXI.

Este año se recibieron 478 proyectos, lo que demuestra la importancia de este concurso anual.

El premio se creó en 2006 y sirve para “reconocer ideas visionarias que a través del uso novedoso de tecnología, materiales, programas, estética y organizaciones espaciales, desafían la forma en que entendemos la arquitectura vertical y su relación con los entornos naturales y construidos”.

El primer lugar se lo llevó Methanescraper, diseñó del serbio Marko Dragicevic. El proyecto es una ciudad-distrito vertical en Belgrado que sirve como relleno sanitario con capacidad de reciclaje.

La estructura combina un atmósfera industrial y un sentido de la verticalidad. El edificio crea sus energía gracias ala descomposición de la basura que se almacena en cápsulas visibles.

“La nueva infraestructura generada en la orilla izquierda del río Danubio tiene como objetivo establecer un equilibrio en el contexto hipotético de los desequilibrios ambientales y sociales mediante la formación de un nuevo elemento socio-industrial en la forma de un nuevo Distrito de la ciudad.

Este proyecto cambia el modelo de un relleno sanitario típico en una infraestructura vertical.

Las torres se basan en módulos, y cada torre está formada por cápsulas de desecho que se unen al núcleo de concreto. En primer lugar, los residuos urbanos se envían a las instalaciones de clasificación (vidrio, plástico, materia orgánica, papel, madera, metal), y luego se envían a vertederos temporales.

El segundo lugar fue para Klaudia Gołaszewska y Marek Grodzicki, de Polonia, por el proyecto AIRSCRAPER.

Airscraper es un rascacielos envuelto en una estructura de chimenea. El tubo interior redondo, vacío, alto y suave utiliza el efecto de pila y succiona el aire contaminado del entorno y lo limpia a través de un complejo sistema de filtración dentro de la chimenea.



La torre prevista tiene 800 metros de altura y 60 metros de diámetro. Combina tres tipos de módulos apilados alrededor de la chimenea interior de 30 metros de ancho: módulo de admisión de aire, módulo de ganancia solar y módulo de jardín verde. Cada uno realiza su tarea específica para lograr la tarea general de limpiar el aire.

“En nuestra opinión, el rascacielos del siglo XXI es una superestructura urbana que no solo satisface las necesidades locales de los ocupantes y cumple con las expectativas económicas de los inversores, sino que también tiene una responsabilidad global hacia la ciudad que se encuentra debajo y alrededor del planeta”, dicen los autores.

Creature Ark: Biosphere Skyscraper, diseñado por Zijian Wan, Xiaozhi Qi y Yueya Liu, del Reino Unido, obtuvo el tercer lugar por un rascacielos en una reserva natural con instalaciones de investigación.

“Nuestro concepto de esta reserva natural vertical equipada con una estación central de investigación está inspirado en la clasificación de grupos climáticos en la tierra”, dice la descripción del proyecto.

Refiriéndose a la relación entre la latitud y las zonas climáticas, el rascacielos divide y simula cada grupo climático a una altura diferente, mientras que el sistema de monitores se ubica en el centro de la estructura.

Los residentes en el edificio son animales en peligro de extinción que viven en el entorno de simulación, mientras que el equipo de investigación y el turista público solo deben considerarse visitantes temporales.



Las Menciones honoríficas fueron para los siguientes proyectos:

Vertical Sustainable City / BKV Group

Horizontal City of No Nation / Zhichen Gong, Yong Chen, Tianrong Wu, Yingzhi He, Congying He

Trekking Landmark Skyscraper / Fábio Ferreira Neves

Ice Dam Skyscraper / Jae Min Jo, Geonuk Yun, Kyungjun Park, Hobin Bae, Jiyeon Kim, Weonkyung Cho, Ganghui Lee

Jack and the Woodstock Skyscraper / Amanda Gunawan, Joel Wong

Badgir Skyscraper / Adam Fernandez

Arbor Tower / Bilal Torul, Mücahit Bilal Goker

Level 5 Autonomous Green Dock Skyscraper / Tony Leung

Borderland Skyscraper / Muhammed Aydem, Burak Arifoglu, Omer Faruk Demir

Plastic Babel / Jaemin Seo, Sanghoon Park

2100 Singapore: Gene Storage Skyscraper / Tsung-Ying,Hsieh, Hsuan-Ting, Huang

Vertical City in Kaesong / You Gundon, Lee Minwi, Kang Ryunhong, Moon Junho

The Floating Tower / Piotr Yurchanka, Alexey Kunko, Vladislav Sidorenko, Dmitry Tkachuk

Filtration Skyscraper / Honglin Li

The Clean Up: Ocean Cleaning Skyscraper / Karol Łącki, Dominik Pierzchlewicz, Szymon Ciupiski

Carbon Copy Skyscraper / Dattner Architects

Library of Castle Skyscraper / Zheng Tianshu , Sun Xingcan , Li Zhipeng , Ma Xinya

Connection One: Skyscraper Network / Thomas Gössler

The Sky Hub: A Utopian Vision of the Future – A Colony For Humanity / Paula Domka, Oliver Siekierka

Recombinant Skyscraper / PIN Architects + Kalebodur Team: Salih Kucuktuna, Fikret Sungay, Mert Sezer, Ekin Arslan, Erdem Gunsur, Hande Mumcu, Oznur Pehlivan, Yildiz Yildirim, Eda Cidamal Erdogmus

Bi-National Community Skyscraper / Charles Tzu Wei Chiang, Alejandro Moreno Guerrero

Armature: A Topophilic Tower / Weber Thompson Architects: Kristen Scott, Cody Lodi, Myer Harrell, Kristen Clemens, David Burpee, Nicole Winn, Erin Hatch, Leslie Riibe, Allison Rose, Weston Hambliton

Ka’ poy yepü Skyscraper / Zöe Russián Moreno

Floating Egyptian City / Tao Qiyang, Wang Kun, Chen Ruihua, Sun Yunjuan

Tower of Life / Turan Akman

Frozen Activity: Spaces Shaped by the Climate / Romain Josue, Corentin Fraisse

Memory Cube Skyscraper / Keyi Shen, Zichao Zhong, Dingyu Li, Jian Yan, Yuan Zhang

El jurado estuvo formado por Melike Altınısık (Fundador y director de diseño Melike Altınısık Architects), Vincent Callebaut (Fundador y director de diseño Vincent Callebaut Architectures), Marc Fornes (Fundador y director de diseño Theverymany), y Mitchell Joachim (Cofundador y director de diseño de Terreforma UNO).

Las menciones honoríficas incluyen un rascacielos de la presa de hielo que evita que las capas de hielo se derritan aún más, un rascacielos de madera que empuja el límite del uso de la madera en estructuras verticales, y un rascacielos horizontal para la frontera entre EE. UU. Y México, entre otros proyectos innovadores.