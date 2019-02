Se necesitan más de 4 salarios para comprar un metro cuadrado de vivienda

La performance del sector inmobiliario en los últimos meses sigue dando índices negativos en todos los eslabones económicos. No solamente si lo vinculamos a las ventas de departamentos en Capital Federal, sino también a las diferentes variables que rodean al mercado.

Por ejemplo, el Instituto de Economía (INECO) de UADE presentó una nueva edición del Informe del Mercado Inmobiliario e Índice del Salario Real, que está basado en un relevamiento de precios de oferta de departamentos.

Según el informe, que revisa la evolución de los precios de oferta de departamentos, del índice del salario real en términos del valor del metro cuadrado de vivienda y de los actos escriturales, los salarios medidos en dólares cayeron en mayor proporción al incremento experimentado por los precios de los departamentos nuevos y usados, continuando el deterioro del poder adquisitivo en término de vivienda.

El relevamiento, además, realiza un interesante resumen de varios tópicos económicos vinculado a la vivienda, por ejemplo, respecto a la comparación interanual (i.a.) de los precios de departamentos nuevos y usados, que continuó mostrando una tendencia alcista, aunque desacelerada.

Otro de los puntos es el promedio simple del precio de oferta del M2 para el conjunto de barrios relevados que fue de US$ 3.814 para los departamentos nuevos (+4,7% i.a.) y de US$ 3.357 para los usados (+6,3% i.a.).

En lo que respecta a los barrios de Belgrano, Núñez, Palermo y Recoleta, se necesitaron 4,4 salarios para adquirir un M2 de vivienda nueva y 3,9 para adquirir un M2 de vivienda usada.

Los actos escriturales mostraron un descenso interanual (i.a.) de 40,7%. Las hipotecas perdieron 21,7 puntos porcentuales (p.p.) en su participación en el total de escrituras.

Los precios relevados por la UADE en octubre representaron un nuevo descenso en el poder de compra del salario. Así, el Índice de Salario Real en función del valor del M2 (ISRV) se redujo un 48,6% i.a. para el caso de viviendas nuevas (Tabla 2). Esta caída fue resultado de una menor remuneración promedio en dólares de los trabajadores registrados del sector privado (-41,6 % i.a.) como así también de un aumento en el precio de las unidades nuevas (+4,7% i.a.) y en el tipo de cambio nominal (+112,7% i.a.).

El comportamiento de estas variables implicó que durante el mes de referencia el salario haya podido comprar el 22,6% de un M2 en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, proporción inferior a la registrada en igual mes de 2017cuando alcanzó al 40,2%.

Similar situación se verifica para el caso de las viviendas usadas, para las cuales el ISRV mostró un descenso interanual de 45,0%. En este caso, el salario permitió adquirir el 25,7% de un M2 de vivienda, proporción inferior al 46,6% registrado en octubre de 2017.