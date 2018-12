Descripción de las autoras: Durante mucho tiempo trabajar en un estudio o taller propio, o incluso en la propia casa, solos, aislados de los demás se consideró la única manera de hacerlo. Sin embargo, lo que antes resultaba una propuesta conocida y aceptada, comenzó a presentar fisuras e inconvenientes. Por ejemplo, nos fuimos dando cuenta que trabajando en casa nos aislamos, quizá no hablamos con nadie, no intercambiamos una experiencia personal o una opinión profesional. Si por el contrario, armamos y equipamos un estudio privado, los costos de mantenimiento se elevan mucho y no siempre es productivo

Es por eso que comenzaron a surgir desde hace años en todo el mundo los Coworking, espacios pensados para que profesionales y trabajadores de distintas áreas puedan utilizarlos cuando necesitan un espacio privado, o de reunión, sin tener que hacer frente a los gastos de un estudio personal.

El Coworking promueve la inteligencia colectiva, es compartir el espacio, aun cuando no se compartan las disciplinas, haciendo incluso de esa diferencia la posibilidad de generar un encuentro laboral enriquecedor. Asimismo, esta tendencia, representa múltiples ventajas: promueve el debate, aumenta la concentración.

La experiencia del Estudio PQR transforma los espacios en que debe intervenir manteniendo el equilibrio entre sustentabilidad, creatividad, funcionalidad, dinámica, ergonomía, estimulación y belleza. Nuestro objetivo es aportar bienestar a las persona en su lugar de trabajo, creando entornos laborales acordes con los nuevos tiempos.

A su vez para desarrollar estos ámbitos es importante contar con productos inteligentes y contar con una estrategia que respete el medio ambiente desde el inicio del proceso.

Para poder cumplir con nuestra consigna, hemos tenido la colaboración de Grupo A2. Esta es la conformación de un grupo de empresas social y ecológicamente responsables, de proyección internacional a la vanguardia en el diseño, fabricación y comercialización de productos para la solución de espacios funcionales.

La consigna entonces es proyectar un ámbito joven estimulante, y esencialmente dinámico y lleno de color que permita desarrollar las múltiples actividades que necesitan realizar sus usuarios. Estas cubren un amplio espectro e incluso a veces se realizan simultáneamente, como la necesidad de estudio y concentración individual, el trabajo en grupo y también el momento de creación y recreación.

Para ello se proyectaron varias zonas bien definidas, una de puestos de trabajo individuales, otra que permite tener una reunión de trabajo privada y aislada acústicamente del resto, otra descontracturada y relajada rodeada de verde y por último, una franja de servicios donde se ubican los lockers, zona de barra y kitchenette.

Para la envolvente se resolvió pintar los muros en color Madera Ahumada de Alba. Los cielorrasos trabajados en distintos niveles, se realizaran con dos tipos diferentes de placas de Knauf, la Standard y la Cleaneo Akustik Aleatoria 8/15/20.

Estas placas son especiales para todo tipo de sitios concurridos, reduciendo la reverberación y creando un ambiente acogedor para brindar conferencias, ver una película o simplemente, mantener una charla, aportan confort por su doble acción: las perforaciones de las placas absorben el sonido y reducen la reverberación. Además actúan como catalizador natural y eliminan olores y sustancias tóxicas del aire de forma sustentable.

La alta tecnología aplicada se combina con un diseño moderno y estético, tanto en cielorrasos como en revestimientos.

Contiene una garganta perimetral y en el centro, como elemento focal, un gran volumen circular que ilumina el árbol y las zonas de relax.

Sobre la pared izquierda donde se concentran las zonas de servicios, los lockers son de melamina roja en contraste con la heladera retro y los microondas de Gorenje y la barra. Esta pared se encuentra revestida en papel entelado de Intercover, lo mismo que las alfombras del box interno, especialista en materiales acústicos.

En cuanto al resto, se decidió dejar en ciertas áreas el piso original del convento.

El volumen central de relax fue equipado con sillones curvos Bend, sillón Tangram y banquetas movibles Up de Grupo A2. Esta zona cuenta con una carpeta Spin de algodón natural de Tribalia. Los puestos operativos de trabajo son de la Línea Zen, materializada con placas melamínicas Praga de Faplac con patas aluminio anodizadas color rojo. Las sillas para estos puestos son las X5 de Grupo A2, con cabezal y percha para colgar y cuentan con un sensor que va testeando la postura de la persona, indicándole que cambie de posición, si permanece mucho tiempo en la misma. Este sistema inteligente trata de cuidar la salud de los usuarios.

Al fondo del espacio se encuentra un módulo semi cerrado de la Línea Longo Pod de Grupo A2, apto para reuniones más privadas, cuenta con una mesa y tv para proyecciones, el mismo está aislado del resto del espacio por paneles verticales aislantes acústicos giratorios. Los mismos se pueden mover y cambiar de posición en el espacio según se los necesite.

Las cortinas son Wood Blind con flejes de madera de 50mm de Riel Americano.

Los muebles cuentan con herrajes con Grass y también serán materializados en melamina de Faplac, color rojo y Praga.

De este modo logramos un lugar de trabajo descontracturado, estimulante, apto para la creación y para todos aquellos que compartan la idea de que es posible trabajar e interactuar con otros de manera distinta a la oficina convencional.

La iluminación es de Griscan y consta de leds ocultos en gargantas en el cielorraso y paredes, dos colgantes de Foscarini sobre el box de reuniones y dos artefactos tipo listón sobre cada línea de escritorios.