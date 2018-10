Cómo es la nueva ley de alquileres que los inquilinos festejan y las inmobiliarias critican

El oficialismo presentó en el Congreso el nuevo proyecto de ley de alquileres. La normativa extiende el plazo mínimo del contrato, flexibiliza la garantía y contiene una actualización automática semestral en base a los índices de precios y salarios. Además, los propietarios deberán asumir toda la comisión inmobiliaria. El proyecto fue celebrado por las organizaciones de inquilinos, que igual propusieron cambios. En el sector inmobiliario, en tanto, advierten que subirán los precios.

El proyecto que impulsa el diputado de Cambiemos Daniel Lipovetsky, presidente de la comisión de Legislación General, introduce varios cambios que flexibilizan la situación de siete millones de inquilinos que, se estima, habitan en la Argentina.

Los contratos tendrán un plazo mínimo de tres años. Además, se actualizarán cada seis meses de acuerdo con la evolución de los índices de precios (IPC) y salarios (CVS) del Indec.

Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, celebró la presentación del proyecto, que discutió con el oficialismo. "El avance de un proyecto para regular el precio y las condiciones de los alquileres es la confirmación de que la única forma de pelear por el acceso a la vivienda es de forma colectiva, organizando a todos aquellos que padecen las condiciones de vida que les fija el mercado inmobiliario y avanzando de forma conjunta en una solución".

Sin embargo, adelantó que buscarán que el ajuste del contrato sea anual y no cada seis meses. "En el proyecto original planteamos que el aumento del precio sea anual –no semestral como propone el Gobierno- considerando que las paritarias tienen esa misma frecuencia. Se trata de un punto que seguiremos discutiendo en la Cámara de Diputados", dijo Muñoz.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar, se manifestó sorprendido por la presentación de la iniciativa. "Veníamos trabajando, pero no sobre este proyecto", dijo.

En su opinión, la actualización semestral del contrato en base a índices del Indec "va a sincerar el mercado". Pero puso el foco en la garantía y en la comisión inmobiliaria.

"Hay aspectos que consideramos que no van a ser posibles de aplicación o van a traer perjuicios entre las partes", dijo Bennazar. "No entendemos muy bien lo de la garantía; que solo se acepte un recibo de sueldo, sin otra garantía, es muy peligroso para el mercado, es como si el inquilino pudiera decirle al propietario 'tomá mi recibo de sueldo', es muy confuso".

Según el artículo 13 del proyecto de ley, "el propietario deberá aceptar, a oferta del locatario, cualquiera de las siguientes" garantías. Y enumera: garantía real, aval bancario, seguro de caución, garantía personal del locatario o del fiador, que se documentará con recibo de sueldo, o garantía de fianza.

Además, el proyecto de ley dispone que la comisión deberá pagarla íntegramente el locador y no podrá superar el equivalente a un mes de alquiler, tal como sucede en la Ciudad de Buenos Aires. "No podemos estar de acuerdo con eso. El dueño se hacía cargo de su parte y el inquilino, de la suya; están eliminando un servicio que se le da a ambas partes", dijo Bennazar, para quien la aplicación de ese precepto provocó un aumento de los alquileres en la Capital.

Según el Instituto de Vivienda de la Ciudad que preside Juan Maquieyra, la prohibición de cobrarle comisiones a los inquilinos no incidió en los precios. "El alquiler subió porque hay inflación; el proyecto de ley lleva certidumbre al inquilino y al propietario", consideraron en la administración porteña.

Para José Rozados, director de Reporte Inmobiliario, estas cuestiones se trasladarán a los precios de los contratos. "Si lo miro desde el lado del inquilino, tengo menores exigencias. Si lo miro desde el del propietario, tengo más riesgos y más costos. Y eso lo trataré de pasar a precios", dijo el especialista.

El proyecto de ley, además, limita el depósito al equivalente a un mes de alquiler (ya no un mes por cada año de vínculo). Y obliga a registrar los contratos ante la AFIP.

También faculta al locatario a cobrarse eventuales arreglos del precio del alquiler. "Los gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador (...) podrán ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos, previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos", se dispone en el artículo 7, que agrega al Código Civil y Comercial el artículo 1204bis.