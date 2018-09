En vacaciones, diseños atractivos

El 69% de los viajeros vive la experiencia de manera “mucho más memorable” si el alojamiento donde pasa las vacaciones tiene un diseño interior atractivo, según una encuesta realizada por Booking.com a sus usuarios.

En el estudio, realizado sobre una muestra de 19.000 viajeros de todo el mundo, se observó que los factores más importantes a la hora de elegir un alojamiento suelen ser la ubicación (85%), el precio (78%), la cercanía a los servicios del lugar (59%) y la decoración de los alojamientos (18%).

Sobre qué no puede faltar en los alojamientos, los usuarios respondieron que lo más importante es la comodidad (70%), la luz natural (47%) y una decoración moderna (32%), aunque también muchos valoraron la posibilidad de disfrutar de la naturaleza, por los que los espacios abiertos (30%), las zonas verdes (27%) y la sustentabilidad de los alojamientos (25%) son igualmente aspectos muy relevantes.

Para el 19%, también es importante que el alojamiento sea diferente y tenga un toque distintivo. Además, muchos de los elementos necesarios que señalaron los encuestados fueron aspectos que no tenían en sus propias casas.

Más de una cuarta parte (26%) dijo que su vivienda no tenía mucha luz natural, uno de cada diez (38%) no tenía acceso a zonas verdes y casi la mitad (46%) armó que sus casas no eran para nada modernas, según ha informado el agregador.

Priorizando la comodidad, el 67% de los encuestados admitió que lo primero que querían ver al llegar al alojamiento es una cama cómoda para “tener la sensación de estar como en casa” y el 41% armó que, si la cama es cómoda y la habitación agradable, prefiere quedarse en el alojamiento por la tarde en vez de salir a la calle.

Otro de los elementos que los viajeros buscan en sus alojamientos es sentirse como en casa con una cocina totalmente equipada

Otros de los elementos que los viajeros buscan en sus alojamientos durante las vacaciones para sentirse como en casa son una cocina totalmente equipada (37%).

Además, contar con una cocina bien diseñada y espaciosa animaba a los viajeros a prepararse su propia comida en lugar de salir a comer fuera (47%), lo que demuestra el papel que juega el alojamiento en la experiencia general de los viajeros para quedarse.