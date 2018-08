La crisis, el dólar y los servicios empujaron hacia atrás a la industria de la construcción

ICAP UADE es el Índice de Costo Argentino de la Producción que comienza a divulgar desde diciembre 2017 el Instituto de Economía de la Fundación UADE.

Se trata de un nuevo indicador sintético elaborado a partir de la agregación de diferentes componentes del costo empresario. Su objetivo es monitorear de forma periódica la tendencia del costo a partir del seguimiento de variables relacionadas con los insumos productivos y el clima de negocios.

Al reflejar la dinámica del costo argentino se constituye en una herramienta para la toma de decisiones tanto en el sector privado, para identificar mejoras o retrocesos a nivel agregado, como para el sector público, donde contribuye a partir de información precisa al diseño de políticas que contribuyan a mejorar la competitividad.

El ICAP UADE se construye utilizando la metodología de indicadores sintéticos sugerida por el National Bureau of Economic Research (NBER). A diferencia de indicadores líderes de actividad económica, que pretenden anticipar cambios de tendencia, no existe serie aquí que sirva como referente primario, como podría ser, por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB).Es por esta razón que la elección de las series se basa en los principios usuales de disponibilidad, credibilidad de la fuente, periodicidad, relación lógica con el fenómeno estudiado y experiencia previa del grupo de investigación. Otros fenómenos vinculados al costo empresario, como el crowding out (o efecto desplazamiento) del sector público, o aspectos de difícil observación quedaron por razones de simplicidad fuera del análisis.

Datos

-El Índice de Costo Argentino de la Producción (ICAP-UADE) mostró una baja de 7% interanual en mayo de 2018. Entre los factores explicativos a nivel interanual se encuentra una baja en el precio de los bienes de capital, en el costo de la energía y en los costos salariales, entre otros factores.

-Asimismo, el Costo Argentino de la Producción tuvo un alza de 0,4%mensual en mayo de 2018 frente a abril de este año, no pudiendo entonces consolidar la tendencia a la baja registrada en la medición anterior.

-Entre los componentes del ICAP, en la comparación mensual, mostraron una tendencia descendente en el mes en términos reales el costo de la construcción, los salarios, las materias primas y el pago de seguros patrimoniales. En tanto que los demás factores que inciden en el costo de la producción tuvieron una dinámica ascendente.

-Con estos resultados puede verse que el importante aumento del costo de financiamiento, que se refleja en la suba de la prima de riesgo país y el salto de la tasa de interés, erosionó las ventajas competitivas que brindaron otros factores, en particular la reducción del salario en términos reales vis a vis el IPM, componente significativo de los costos laborales.