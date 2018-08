Cómo pegó la crisis cambiaria en el costo de la construcción

Con mayor incidencia de aumentos en el rubro materiales, el nivel general del índice del costo de la construcción que mide el Indec registró en junio una suba del 2,5 por ciento en relación con el mes precedente. De este modo, el acumulado anual se ubicó en 16,5 por ciento; la actualización con respecto a junio de 2017 fue del 29,3 por ciento.

Según publicó en las últimas horas el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que mide la evolución del costo de la construcción en el gran Buenos Aires, el resultado de junio surge como consecuencia del alza de 5,6 por ciento en el capítulo materiales, mientras que mano de obra ajustó 0,7 y gastos generales, 1,4 por ciento.

Los rubros que más aumentaron

El capítulo gastos generales incluyó una actualización en los valores del agua para construcción autorizada por la resolución N° 7/2018 de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

En el análisis por ítem de obra respecto del mes anterior, se observaron los mayores aumentos en carpintería metálica y herrería (7,8 por ciento); instalación sanitaria y contra incendio (7,4) e instalación de gas (6,6 por ciento). Se anotaron menores aumentos en albañilería (1,1), otros trabajos y gastos (1,1), y movimiento de tierra (0,5 por ciento).

Mano de obra

La actividad de la construcción presenta varios tipos de organización empresarial. Para este indicador se ha considerado aquel en que la empresa constructora asume parte de los trabajos y otros los subcontrata. A los efectos del cálculo, se ha supuesto que las tareas de albañilería y de hormigón armado son ejecutadas por una empresa constructora con personal propio, y dichas tareas son supervisadas por un capataz de primera, mientras que se subcontrata la mano de obra de yesería, pintura y de instalaciones sanitarias, contra incendios, de gas y eléctricas.

Los valores de este capítulo, aclaró el Indec, corresponden al costo de la mano de obra de trabajos civiles de arquitectura en la región de cobertura del indicador, esto es, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense.

Así, en junio el capítulo mano de obra registró un alza del 0,7 por ciento. Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 0,2 por ciento en mano de obra asalariada y de 3,1 por ciento en subcontratos de mano de obra.

El capítulo gastos generales contempla aquellos elementos que no son materiales ni mano de obra y que fueron seleccionados por su importancia relativa en el costo, mencionó el Indec.



Los créditos UVA

En este contexto, el gerente del centro de atención de créditos hipotecarios del Banco Nación, Pablo Fernández, reconoció que existe una retracción en la demanda de créditos UVA a partir de la crisis cambiaria, pero destacó que las condiciones “no han cambiado” y que siguen siendo convenientes porque las cuotas “reemplazan a un alquiler”.

“Hemos visto una retracción de la demanda que es normal. Las condiciones son las mismas, lo que fluctúa son los valores de la propiedades. Ahora tenemos más operaciones para construcción que para compra de vivienda”, señaló Fernández a MDZ Radio. “Se encareció aproximadamente un 20% la cuota con respecto al mismo mes del año pasado. Muchas operaciones se caen porque no se ponen de acuerdo entre vendedor y comprador. En algunos casos ya estaban sobrevaloradas las propiedades antes de la crisis cambiaria”, agregó el gerente del Banco Nación.

“Hoy es más ventajoso comprar un lote y construir. Cuando se estabilice el dólar hay que ver si bajan los precios de las propiedades. La tasa fija es de 6,5% para los clientes y de 8% para los que no lo son, y ahora existe la posibilidad de incorporar codeudores”, añadió Fernández “La UVA ha aumentado mucho menos que el dólar. Hay que ver el impacto en los próximos meses, pero sigue siendo el crédito más conveniente porque reemplaza a un alquiler”, agregó el gerente del Nación.

Datos

2,5% es la suba registrada en el primer semestre en los costos de construcción.

La suba más alta estuvo en el ítem Carpintería Metálica y Herrería, que trepó 7,8% en junio; en el rubro Instalación sanitaria, 7,4%.