El Palacio de la Ópera china que hace estremecer a Sidney

La Ópera de Harbin es un nuevo punto de referencia en el horizonte de la ciudad nororiental china de Harbin.

Diseñado por MAD Architects con sede en Beijing como una respuesta creativa “a la fuerza y el espíritu de la naturaleza virgen y el clima gélido de la ciudad norteña", el edificio es una escultura que se funde en el horizonte.

Este edificio posee una estructura que ocupa una extensión de ocho mil metros cuadrados. La nueva ópera cuenta con tres espacios focales distintos que forman un plano de tres pétalos: un gran teatro con capacidad para 1,600 personas, construido en madera de fresno de Manchuria, con una acústica perfecta; y otro más pequeño de 400 asientos y una gran plaza pública.

Las tres secciones están unidas por una superficie ondulante compuesta por paneles lisos de aluminio blanco que se envuelve de forma fluida a su alrededor, reflejando las aguas de los pantanos circundantes.

Mientras tanto, la textura blanca de la cubierta se yuxtapone con los tejados de los dos volúmenes de teatro con una serie de pirámides de vidrio.

Edificado con materiales naturales, con líneas onduladas y un diseño que busca la luz natural, el Palacio de la Opera de la ciudad de Harbin busca adaptarse con su entorno.

En verdad, el edificio pasa inadvertido en los días de nieve gracias a la meticulosa estructura de la cubierta.

El arquitecto Ma Yansong de MAD Architects afirmó en comunicado de prensa que ven a este edificio como "el centro cultural del futuro, tal como un lugar público que encarne la integración del hombre, el arte y la identidad de la urbe, mientras que su forma se mimetiza con la ambiente que lo rodea".

La vínculo con el ambiente es total. Cualquier persona puede deambular por múltiples caminos tallados por la fachada y ascender tal y como si de un ejercicio de senderismo se tratase. Ma Yansong afirmó a Forbes que deseaba que el edificio pareciera un "ser vivo".

En el interior, el proyecto es un contraste entre la calidez de la madera y la frialdad del aluminio blanco y el cristal.

La plaza pública ofrece un amplio espacio para actividades y espectáculos al aire libre; los arquitectos también diseñaron un segundo espacio de actuación exterior ubicado en la parte superior del volumen principal.

Accesible a través de caminos curvos a lo largo de la masa del edificio y abierto al público en general, el espacio, que también sirve como plataforma de observación con vistas del horizonte de la ciudad y los pantanos circundantes, ejemplifica la filosofía MAD Architect de tratar la arquitectura como paisaje.

El aprovechamiento de la luz natural es otra de las peculiaridades más destacadas.

Ficha técnica

Arquitectos: MAD Architects

Ubicación: Harbin, Heilongjiang, China

Área: 85,000 m2

Año Proyecto: 2015

Fotografías: Hufton+Crow, Adam Mørk

Equipo de Diseño: Jordan Kanter, Daniel Gillen, Bas van Wylick, Liu Huiying, Fu Changrui, Zhao Wei, Kin Li ,Zheng Fang, Julian Sattler, Jackob Beer, J Travis Russett, Sohith Perera, Colby Thomas Suter, Yu Kui, Philippe Brysse, Huang Wei, Flora Lee, Wang Wei, Xie Yibang, Lyo Hengliu, Alexander Cornelius, Alex Gornelius, Mao Beihong, Gianantonio Bongiorno, Jei Kim, Chen Yuanyu, Yu Haochen, Qin Lichao, Pil-Sun Ham, Mingyu Seol, Lin Guomin, Zhang Haixia, Li Guangchong, Wilson Wu, Ma Ning, Davide Signorato, Nick Tran, Xiang Ling, Gustavo Alfred Van Staveren, Yang Jie

Ingenieros: Beijing Institute of Architectural Design

Fachada: Inhabit Group, China Jingye Engineering Co., Ltd.

BIM: Gehry Technologies Co., Ltd.

Arquitectura de Paisaje: Turenscape, Earthasia Design Group

Interiores: MAD Architects, Shenzhen Z&F Culture Construction Co., Ltd.

Iluminación: EKO Lighting Equipment Co., Ltd.

Acústica: Zhang Kuisheng Acoustics Research Institute of Shanghai Modern Design Group

Mecánica: Chinese PLA General Armament Institute of Engineering Design

Señalización: Shenzhen Freesigns Signage Co., Ltd. MAD Architects.