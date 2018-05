El 41% del ingreso de los inquilinos bonaerenses está destinado al pago del alquiler

La Federación Nacional de Inquilinos (FNI) realizó una encuesta en todo el país para conocer la situación de los inquilinos. "Nos permite contar con información de un sector históricamente relegado de las estadísticas y políticas públicas" sostuvo Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Argentinos Agrupados. El sondeo abarcó a 19 mil personas y desde 2008 que el INDEC dejó de realizar este tipo de mediciones.

"Uno de los principales resultados de la encuesta es que los inquilinos destinan alrededor del 40% de sus ingresos al pago del alquiler" concluye el sondeo de la FNI. A pesar de que la situación sea bastante similar en todas las provincias, el dato es que los bonaerenses son los que más destinan al pago de los alquileres, con un 40,5% de sus ingresos. Este dato se tomó frente a ingresos individuales pero no cuenta ni el valor de expensas, impuestos ni ningún gasto que haga a la vivienda.

Por otra parte, "más del 70% de los inquilinos no tienen expectativas de poder acceder a la vivienda propia, y este porcentaje se eleva a más del 80% entre los que hace más de 10 años que alquilan" enfatizó Gervasio Muñoz. Esto, para los encuestadores, implica la falta de políticas públicas orientadas a dicho sector.

"El 70% creen que no van a poder acceder a la casa propia", afirmó Muñoz.La mayor preocupación de los inquilinos, siempre según la encuesta, es el precio de los alquileres. Sobre esto, la FNI sostuvo que " la falta de regulación genera desde hace 15 años, aumentos en el precio del alquiler muy por encima del salario y por encima de la inflación generando entonces la condición de inquilino para toda la vida".

El sondeo también resaltó "las importantes diferencias que existen en materia de género con relación al alquiler". "El 28% de las inquilinas que conviven con hijos, en relación con el 19% de los inquilinos que participaron en la encuesta denunció la dificultad de alquilar por tener hijos" resaltó la encuesta.

“Si no hay una reforma de los alquileres vamos en camino de que nuestros hijos también sean inquilinos y no propietarios”, sostuvo Muñoz.

"La percepción del 92% de los inquilinos es que el gobierno nacional no tiene iniciativas para que alquilemos de forma más justa" concluyó la FNI en su encuesta realizada en todo el país. En este sentido, es que desde las organizaciones que nuclean a los inquilinos exigen con carácter de "urgencia" que se apruebe en el Senado el proyecto que regularía los precios de los alquileres bajo un índice promedio entre inflación y salario. Esta iniciativa ya fue aprobada por diputados pero está frenada en la Cámara baja.

Por otra parte Gervasio Muñoz fue muy duro con el actual manejo del mercado inmobiliario y sobre las políticas de gobierno en materia de acceso a la vivienda. Al respecto dijo “Si no hay una reforma de los alquileres vamos en camino de que nuestros hijos también sean inquilinos y no propietarios”, afirmó. Con respecto al mercado inmobiliario dijo que "habrá realmente un cambio en el sistema inmobiliario cuando el estado regule el mercado y deje de permitir que el sector inmobiliario se siga manejando sin ningún control”, finalizó.