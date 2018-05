El ultravioleta está “on”

Se colorea en el límite entre el lila-morado-ultravioleta, en definitiva, según Pantone, el color estrella de la temporada. Un tono relajante, cálido y que, sin excesos, invita a soñar y a vivir.

No es un tono fácil en la decoración, pero siempre se puede adaptar si es el que se encuentra entre nuestros favoritos. Para algunos podría ser el color de la tormenta, sin embargo, los especialistas en tonos consideran que motiva la imaginación y que es ideal para decorar una habitación infantil o para añadir alguna pincelada en un dormitorio adulto.

En ropa de cama

Los responsables de Pantone consideran al ultravioleta como un color que sugiere misterio e invita a aventurarse en el conocimiento del cosmos, un color espiritual que, volviendo al aspecto más terrenal, en la decoración se materializa en cálidos estampados, ropa de cama o accesorios de cocina.

La firma textil, Las Hilanderas, con sesenta años de historia, no lo ha dudado ni un momento y ha claudicado hacia esta gama de color, de una forma sutil, en juegos de cama.

El set, que lleva como nombre Cibeles, pues pertenece a la colección Madrid, está confeccionado en algodón de satén de 300 hilos y en sus bordes está decorado con cintas de este color de moda.

En el living

El espacio que diseñó la firma de tendencias inmobiliarias CBRE en Casa Decor, implica a los cinco sentidos y, como no podía ser menos, la vista se dirige hacia un sofá de terciopelo verde que reposa sobre una alfombra de pelo en tono ultravioleta, una imagen impactante de dos tonos que difícilmente nos hubiéramos imaginado combinar.

El lema que rige el espacio “observa, interactúa, siente”, busca provocar sensaciones vinculadas a la naturaleza, creando un espacio confortable, sostenible y dotado de la última tecnología, en el que la combinación de colores y sonidos logra una atmósfera muy acogedora.

Textiles

La diseñadora Paula Rosales se adelantó en sus textiles a la propuesta de Pantone con el diseño de su sofá Nest, que ha incorporado a su colección, Missana, tapizado en el color ultravioleta, ideal para cualquier espacio, teniendo en cuenta la versatilidad que le confiere su forma curvada.

Los almohadones sobre un fondo rosa o una paleta de sofá en tonos crudos, son una excelente opción para dar ese punto de tendencia que toda casa necesita en algún momento.

En la cocina

Casa Viva propone soluciones sencillas, pero no menos interesantes para lograr que nuestro hogar se adapte a la tendencia. Desde las populares sartenes con la base morada, hasta un sencillo vaso, todo consigue el tono adecuado para vestir desde la cocina hasta el baño del tono propuesto.

Es un color, comentan sus interioristas, que en la “decoración interior aporta alegría y frescura al hogar. Los mangos de los cuchillos, un termo de acero inoxidable o la funda de un cojín, se tiñen de esa pigmentación buscando la armonía que todos deseamos en el hogar.

Las coloridas vajillas de gres y porcelana de Villa D’Este no han escatimado detalle y, tanto en las estampadas con dibujos geométricos o florales, como las lisas, tienen el morado como protagonista, junto a la gama de color del arco iris, lo que ofrece a la mesa un aspecto divertido, informal y muy atractivo.

El complemento estrella para dar la bienvenida a casa, el felpudo, se viste de colores y viste ultravioleta en Venca.es. Todo el año gira en torno a este tono. Hay que sacarle partido.