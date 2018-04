Se viene la Bienal de Arquitectura de Venecia 2018

Del 26 de mayo al 25 de noviembre se desarrolla en Venecia la Bienal de Arquitectura y las arquitectas irlandesas Yvonne Farrell y Shelley McNamara han anunciado más detalles sobre el evento. Nombradas directoras artísticas en 2017, las fundadoras de Grafton Architects entregaron las propuestas recientemente junto al presidente de la Biennale di Venezia, Paolo Baratta.

La edición número 16 llevará el nombre de Freespace (espacio gratuito), un nombre que “describe una generosidad de espíritu y un sentido de humanidad en el centro de la agenda de la arquitectura, centrándose en la calidad del espacio en sí”, según señala la página oficial.

El concepto se basa en la capacidad de la arquitectura para proporcionar obsequios espaciales gratuitos y adicionales a quienes lo utilizan y en su capacidad para abordar los deseos no expresados de personas anónimas. Así, Freespace celebra la capacidad de la arquitectura para encontrar generosidad adicional e inesperada en cada proyecto, incluso dentro de las condiciones más privadas, defensivas, exclusivas o restringidas comercialmente.

“Se trata de un espacio democrático, no programado y libre para usos aún no concebidos. Existe un intercambio entre personas y edificios que ocurre, incluso si no está previsto o diseñado, por lo que los edificios mismos encuentran formas de compartir y relacionarse con la gente a lo largo del tiempo, mucho después de que el arquitecto haya abandonado la escena. La arquitectura tiene una vida activa y pasiva”, dijeron las curadoras, Yvonne Farrell y Shelley McNamara.

A su vez, Paolo Baratta (ex funcionario y actual consejero de Telecom Italia), expresó: “la ausencia de arquitectura hace que el mundo sea más pobre y disminuye el nivel de bienestar público, que de otro modo se alcanzaría por la evolución económica y demográfica. Redescubrir la arquitectura significa renovar un fuerte deseo por la calidad de los espacios donde vivimos, que son una forma de riqueza pública que necesita ser constantemente protegida, renovada y creada. Este es el camino tomado por la próxima Bienal”.

Con el tema ”Freespace”, la Bienal Architettura 2018 presentará al público ejemplos, propuestas, elementos -construidos o no construidos- de trabajo que ejemplifique las cualidades esenciales de la arquitectura que incluyen la modulación, riqueza y materialidad de la superficie; la orquestación y la secuencia del movimiento, revelando el poder y la belleza encarnados de la arquitectura. La exposición tendrá una presencia espacial, física de una escala y calidad, que impactará en el visitante, comunicando la compleja naturaleza espacial de la arquitectura.

La exposición, que contará con un pabellón argentino, invita a la participación emocional e intelectual de los muchos que acuden a la Bienal para comprender mejor la arquitectura, estimular la discusión sobre los valores arquitectónicos centrales y celebrar la contribución comprobada y duradera de la arquitectura a la humanidad.