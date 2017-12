Mimbre y caña: muebles con aires naturales

¿Quién no tuvo la oportunidad de estar en un patio sentado en un sillón de mimbre, disfrutando de los apacibles atardeceres veraniegos? Tal vez más de uno recuerde momentos de lectura bajo la parra en el cómodo y querido sillón de caña.

Escrito de esta forma, pareciera que nos remitimos obligatoriamente a objetos de un pasado reciente que ya no están en la fisonomía de nuestras casas. Sin embargo, arquitectos, artesanos y diseñadores se pusieron manos a la obra para revalorizar esas piezas tan especiales y así transportarnos directamente a aquellos años 70, cuando leer libros de papel, encender un tocadiscos y descansar en ese mobiliario tan particular y característico era usual.



Origen

Los de mimbre tienen su origen en la cestería. En cualquier sociedad se trenzaron fibras para lograr canastos y cestos. Con la introducción del árbol en Argentina, también se incorporaron las técnicas que hicieron posible desarrollar la actividad.

En cuanto a la caña, su aplicación proviene de los habitantes originarios, quienes ya la empleaban en sus viviendas y utensilios diarios. La caña tacuara (de la familia de las Bambusoideae), es la más utilizada en nuestro país.

Se caracteriza por su irregularidad superficial y sus nudos particulares. Al no soportar tornillos o clavos, se entrelaza con mimbre u otro material; aun así, se logran piezas de larga vida útil.

Muebles

Relativamente fáciles de mantener (basta con lijarlos y protegerlos con alguna pintura indicada para estos materiales) son aptos para incorporarlos en interiores y exteriores. Se adaptan a múltiples estilos, con tonos neutros y tapicería en distintos colores.

Finalmente, además de ser muy utilizados en terrazas y jardines, también se los usa en interiores para crear ambientes con aires étnicos, minimalistas, o bien con un toque más oriental y, por qué no, de aires autóctonos.

Precios

Cesto de mimbre para ropa $ 1.650

Sillón de caña teñida desde $ 4.200

Canastero organizador desde $ 3.900

Sillón mimbre en hierro y mimbre desde $ 2.200

Lámpara de techo en mimbre desde $ 450.