Conocé las mejores opciones en sanitarios

En 1830, año de epidemia de cólera en Europa, se impulsó el uso de sanitarios en las viviendas. De esta forma se conoció al baño como lo vivimos medianamente en la actualidad. Durante mucho tiempo sólo se consideró a este espacio por su valor funcional, alejado de lo estético.

Hoy, el panorama es muy diferente y en eso tienen mucho que ver los sanitarios. Elegirlos correctamente agrega valor a este sector de la casa y asegura el éxito en el proyecto.

Qué elegir

Inodoro y bidet comparten las mismas indicaciones y son complementarios.

En cuanto a la forma, lo más comercializado hoy son los productos de bajo costo, prevaleciendo los llamados cortos, ideales para espacios pequeños y personas de menor contextura. Los largos son para espacios y personas grandes, pero no se venden tanto.

Según el área de desagüe (o ingreso de agua en el caso del bidet) se distinguen tres modelos:

• A la vista: la forma deja al descubierto la parte posterior del sanitario.

• Semicubierta: cubre la parte baja.

• Tapada: está completamente oculta bajo la porcelana, lo que facilita la limpieza y aporta estilo al diseño.

Hoy, el mercado propone líneas y diseños de avanzada, con alta definición estética en inodoros, bidets, bachas y lavatorios. Los elementos compactos y aparatos suspendidos son de mayor costo; como ventaja, son ligeros visualmente, su sistema permanece oculto y favorecen la limpieza.

La altura de un sanitario hace a su comodidad: la más usual ronda los 38 centímetros, pero lo ideal serían unos 40/42 desde el piso hasta el asiento, adecuados para personas con dificultades motrices o mayor estatura.





Bachas y lavatorios

Las nuevas tendencias muestran las que se colocan por encima de la mesada. Hay de distintas formas, tamaños, colores y alturas; de vidrio (transparentes o de color), cerámicas pintadas a mano y de loza.

La bacha atrae visualmente y no siempre es fácil de ubicar. Ella determinará la altura de la mesada de apoyo, que deberá ser más baja que la estipulada tradicionalmente (entre 80 y 85 centímetros). Siempre deberá buscarse una altura cómoda respecto a la estatura de quienes habitan la casa.

Para una bacha tipo cuenco u oval con altura de unos 15 centímetros, la mesada de apoyo tendrá que ubicarse a 70 cm sobre el nivel del piso terminado. Son lindas y vistosas, pero no resultan prácticas para el uso diario sin las dimensiones adecuadas.



Los depósitos

En cuanto a la conveniencia de mochila a la vista o embutida, esta última es más estética, pero para cualquier reparación o filtración habrá que romper la pared. Para quienes priorizan lo estético y no quieren riesgo con las embutidas están las válvulas de descarga conectadas directamente a un caño de 1 ½ pulgada proveniente del tanque. Antes caras, hoy resultan más accesibles.

A las que están a la vista se les endilga que ocupan espacio y son poco agradables estéticamente. Pero eso ya no es problema: se consiguen mochilas (de apoyo o de colgar) en losa con diseño elegante, descarga dual y sistemas eficientes para óptima evacuación de residuos.

También las hay de PVC con 13,7 centímetros de profundidad, elegantes, con terminación símil losa. Aptas para inodoros largos o cortos, cuentan con teclas selectoras que permiten optar por descarga total o parcial. Son frecuentemente utilizadas en reparaciones de baños antiguos.

Precios

Depósitos PVC símil losa, desde $ 1.400

Inodoro Corto marca Capea, desde $ 1.800

Válvula de descarga directa marca Peirano, desde $ 2.200

Bacha de losa Oval, marca Roca, desde $ 2.960

Inodoro suspendido Ferrum, desde $ 13.900.