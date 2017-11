Inoxidables

Las tendencias marcan una variedad de posibilidades para el hogar a las que no siempre se puede acceder. Sin embargo, pequeños accesorios y detalles nos permiten disponer de una ambiente acorde a nuestros gustos y a aquellas novedades en la decoración, sin llegar a la estridencia en las formas ni resquebrajar el presupuesto.

Mesas auxiliares

Por duplicado o triplicado, las mesas auxiliares se sitúan en cualquier rincón para hacernos la vida más fácil y lograr que la decoración integre su lado más bello con el más práctico.

Mesas de formas redondeadas que, en caso de no necesitar, se esconden una bajo la otra, es una buena alternativa.

Las mesas de cristal o metacrilato, tanto las de comedor como las centrales de salón son unos de las tendencias más marcadas de la decoración esta temporada. Ligeras, de formas vanguardistas, dejan pasar la luz y relajan el espacio, porque permiten que lo que hay sobre ellas y las alfombras que se colocan bajo sus patas, logren traspasar el espacio.

Espejos

En baños, pasillos, grandes recibidores e incluso ascensores, los espejos se convierten en los grandes aliados de la decoración creando efectos ópticos adornan con estilo propio. Lo importante es saber elegir el idóneo. Dando una sensación de continuidad y profundidad se convierten en uno de los protagonistas del hogar.

Percheros

Los percheros son el elemento definitivo para mantener la armonía cuando los espacios cerrados se acaban. ¿Quién no ha tenido bolsos, mochilas, paraguas, delantales u otros objetos de mano que utilizamos con tanta frecuencia como para no tener guardados… pero que precisamente tener “a mano” acaban convirtiéndolos en una molestia? Organizarlos en un perchero no sólo resolverá el caos, sino que aportará mucha personalidad al espacio. Básico, en todos los hogares.

Cortinas

Las cortinas son parte importante de cualquier ambiente. Ellas son capaces de vestir ventanas y así dar un nuevo aire a cualquier espacio.

Sillas de diseño

Un clásico del diseño mexicano en tu hogar. Estas sillas son muy económicas y las hay en todos los colores, ya sean para combinar o contrastar con el lugar. Si quieres darle más vida, puedes poner un almohadón a tono (o no).

Papel pintado

“El papel pintado y los textiles se visten con tonos alegres en diseños en los que las flores y hojas de gran tamaño son los protagonistas”, aseguran interioristas, quienes también indican que el papel pintado ha regresado para vestir las paredes. “Es plena moda y además dura mucho”, explican.

Apueste por los estampados geométricos, pero sobre todo por las imágenes: perros, ciervos o conejos dejan que el bosque se cuele en nuestra casa. Imágenes expresivas de mascotas vestidas nos miran con descaro y de igual a igual.