Sofás a la última moda

DECORACIÓN

Un buen sofá en el que descansar después de un día agotador es indispensable en cualquier hogar. Materiales naturales como el lino, la lana, la madera maciza y la piedra auténtica, son elementos importantes para Vitra Home Collection, que propone el Grand Sofá de Antonio Citterio como uno los elementos imprescindibles para renovar el salón.

“Para mí, un sofá es un soporte y un almohadón. Cuando empecé a diseñar sofás hace 45 años, pronto comencé a verlos de este modo. Mi enfoque es sencillo, pero no simplista. He sido testigo de muchos cambios con el paso del tiempo, pero los diseños clásicos contemporáneos son los que siguen estando en el mercado”, comenta el creador italiano.

Para Citterio su último diseño, Grand Sofà es la interpretación del confort con el diseño contemporáneo. La sencillez de líneas y la forma geométrica de los grandes elementos que componen este sofá crean una amplia plataforma para sentarse o reclinarse. A pesar de sus generosas dimensiones, la silueta es estilizada y elegante.

Un diseño que crea opciones espaciales y en el que es posible sentarse detrás y utilizar la bandeja para trabajar con un portátil o realizar otras tareas.



Cassina se renueva

Nada más nombrar a Patricia Urquiola como directora artística, Cassina ha comenzado una intensa renovación en su “showroom” de Milán, el lugar en el que ahora se exhibe su última creación, un sofá, Floe Insel, que ha presentado en la última feria del mueble de la ciudad italiana y en el que combina a la perfección la fl exibilidad de los interiores, al ser una pieza dinámica, con largos volúmenes asimétricos, y con una gran confortabilidad.

La firma italiana también se ha decidido a realizar una revisión de piezas históricas, como el Super Beam Sofa System, también de Urquiola y de generosas proporciones.

Detalles son también los que ha modifi cado Piero Lissoni en su sofá 8, que ofrece elementos acolchados sin paneles laterales ni traseros.



Color y juventud

Diseños juveniles son los que propone Conforama con su modelo Laia que combina con patas de metal para poder adaptarlo a cualquier tipo de decoración.

Como si fueran gajos de una naranja el sofá modular de Blà Station, premiado en la Feria de Estocolmo, es una de las aportaciones más atractivas para un comedor moderno. En piel o en textil, la apuesta es un acierto para la decoración.

Block es la colección diseñada por Mut Design inspirada en los juegos de construcción de cuando eran niños del dúo de diseñadores eje de la firma. Consta de dos sofás de 3 y 1 plazas, con un diseño atemporal, en el que prima la simetría y la armonía sin restar comodidad, tanto en sus asientos, como en sus respaldos y con cojines desenfundables.

Limpio, sin aristas, ligero y con botones de madera sueca como elemento decorativo, es Button para Swedese una alternativa para espacios pequeños en los que se quiere aprovechar las líneas puras para que el efecto visual no sea el de ocupar espacio.

Un mismo sofá, con un estilo diferente es lo que propone la estilista de Demarques. es Asunción Deza, que propone dar protagonismo al sofá con pequeñas mesas de escritorio a su alrededor.

“Los almohadones son el elemento perfecto para cambiar el estilo, según el gusto de cada uno, e incluso de la temporada del año en la que nos encontremos!, comenta Deza.

No hay que olvidar que un espacio con niños requiere un sofá práctico, pero sin renunciar a la belleza y en el que toda la familia se sienta cómoda.

Los modulares en terciopelo azul de la firma danesa Handvärk pueden ser una buena opción, a gusto de todos.