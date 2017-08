Steel framing: construcciones resistentes, livianas y con aislación termoacústica

ESPECIAL CONSTRUCCIONES NO TRADICIONALES

Con más de 25 años en nuestro país, podría decirse que el steel framing no resulta un sistema nuevo pero a juzgar por el aumento de las construcciones en seco, son cada vez más quienes se van interiorizando con sus notables benefi cios.

Este producto americano que proviene de la rama de lo que fue el “balloon frame”, en Estados Unidos (en base a una estructura de madera), a diferencia de su predecesor pone el eje en su estructura de acero. El sistema de construcción en seco conocido como steel framing se destaca por su aporte de resistencia, rapidez y economía a las nuevas construcciones.

Se utilizan materiales nobles, ensayados en laboratorios específi cos, que brindan trescientos años de utilidad y sumado a ello, las ventajas del uso de la tecnología en aislación para obtener una vivienda estructuralmente fuerte y muy liviana, y con un 60% de ahorro energético en comparación con una construcción tradicional.

La experiencia de ECO Pisos y Revestimientos “Nosotros trabajamos el steel framing de una forma particular porque lo hacemos con ingeniería”, cuenta Marcelo Tapia de ECO Pisos y Revestimientos. “Se puede adaptar cualquier tipo de estructura.

Cualquier plano de arquitectura que realice un arquitecto se adapta al steel framing. Estamos asociados a una empresa de Buenos Aires que se llama ConsulSteel y ellos lo que hacen es transformar cualquier proyecto arquitectónico en una obra de steel framing”, destaca, aclarando que no se trata de una vivienda preabricada.

“Es una vivienda preindustrializada, si, pero con la arquitectura de una vivienda como cualquier otra, no tiene limitaciones”. Lógicamente el esqueleto de acero requiere de gran cantidad de perfi - lería que le brinda robustez y hace de este un sistema que requiere otro proceso muy diferente de construcción. “Trabajamos con arquitectura e ingeniería, porque se trabaja con mucha perfi lería.

Los cálculos nuestros los hace una empresa de ingeniería ya que levantar una casa de steel framing no es lo mismo que levantar una casa con un durlero. Hay que salvar mucho las distancias, se trabaja de otra forma, con otro tipo de estructuras. Se trabaja al milímetro y es otro proceso”, remarca el responsable de Eco Pisos.

El sistema no muestra limitaciones y permite soñar con cualquier idea de construcción. “Se pueden usar todo tipo de materiales exteriores para darle terminación. Se le pueden poner diferentes tipos de revestimientos, piedras, lo que te imagines”, asegura Tapia.

Según el responsable de Eco Pisos, la construcción en steel framing está avanzando a pasos agigantados. “Imaginate de qué manera que ya las licitaciones públicas provinciales y nacionales toman steel framing como un sistema de construcción y de hecho ya se están haciendo jardines de infantes y viviendas sociales. Además hay muchísima obra pública en el país que se hace en steel framing.

Es el sistema de construcción que va a venir solucionar el problema de mano de obra que se tiene en nuestro país.

Incluso este avance ha hecho que el INCOSE (Instituto Nacional de Construcción en Seco) esté realizando tramitaciones para que sea considerado un sistema de construcción, ni siquiera sistema de construcción en seco”.

Beneficios de un sistema sin limitaciones

La construcción de una vivienda en steel framing toma un 30% de tiempo de lo que toma la construcción de una casa tradicional. Además de ser una constitución liviana, su característica super aislante favorece en alrededor de un 60% el ahorro energético en el hogar, en relación con una obra tradicional. Es decir que un aire acondicionado puede rendir tres veces más, del mismo modo que un calefactor.

Los costos de la obra, según los expertos en el tema, resultan un 20% más económicos que una vivienda de construcción tradicional que cumpla con los mismos parámetros de aislación termo acústica. El steel framing propone el uso de materiales de última tecnología y posterior facilidad en la instalación de sistemas eléctricos. También cabe destacar que el revestimiento exterior permite cualquier tipo de acabado.

Asimismo, las viviendas son hipotecables y se pueden acceder con créditos bancarios.