El 44,3% de los argentinos es optimista por emprender un nuevo negocio

El 44,3% de los argentinos ve buenas oportunidades para comenzar un nuevo negocio en los próximos seis meses, según concluyó el Monitor Global de Emprendedorismo (GEM, por sus siglas en inglés), indicador que elaboran una serie de entidades en el mundo, y que en la Argentina está representada por el IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral.



El informe fue presentado por la directora del Centro de Emprendedores del IAE, Silvia Torres Carbonell, quien a su vez dirige globalmente el GEM, del cual participan instituciones como el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Negocios de Londres.



Fue durante una conferencia organizada por el Banco Ciudad conjuntamente con el Centro de Emprendedorismo del IAE y la Fundación de la entidad financiera, en la sede central de la institución bancaria porteña.



En 2016 en la Argentina se realizó una muestra regional de 3.000 casos aplicando la metodología del GEM que incluyó 1.500 casos localizados en la ciudad de Buenos Aires, que forma parte del estudio por tercer año consecutivo, y el resto repartidos en el resto del país.



El estudio destacó que “el 44,3% de los argentinos ve buenas oportunidades para comenzar un nuevo negocio en los próximos seis meses”, y precisó que “si bien esa proporción está dos puntos porcentuales por debajo del mismo valor en 2015, está más de 10 puntos por sobre el valor del 2014, que era 32%”.



“Una alta tasa emprendedora no necesariamente es positiva. Porque puede ser que la necesidad de emprender un negocio sea porque quienes lo hacen no encuentran posibilidades para insertarse en el mercado laboral”, remarcó Torres Carbonell, quien puntualizó que “una elevada tasa de emprendedorismo no se corresponde con un país desarrollado”.



De acuerdo con el informe, el ciclo del GEM 2016 en la Argentina muestra un leve descenso en los indicadores relevantes, y en especial se destaca una caída de la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en Etapa Temprana y de todos sus componentes.



Además, se observa el mantenimiento o leve baja de aquellos indicadores que reflejan las actitudes emprendedoras como la percepción de buenas oportunidades para comenzar un nuevo negocio.



Torres Carbonell indicó que “las actitudes emprendedoras en Argentina han bajado levemente, pero no reflejan proporcionalmente la baja en la TEA, algo que genera buenas expectativas para el ciclo 2017 ya que la cultura emprendedora va permeando e instalándose a la sociedad”.



Subrayó que “la percepción de capacidades para comenzar un nuevo proyecto tiene una diferencia mínima interanual menor al 0,5%”, y remarcó que “en 2016 el 61% de los argentinos respondió que siente que tiene las habilidades necesarias para emprender”.



De todos modos, indicó que “una de las variables críticas y cuyo crecimiento es para observar, es el miedo al fracaso”.



En ese sentido, señaló que el temor a fracasar “en 2016 mantiene su tendencia creciente y llega al 34% de los que respondieron a la encuesta”, y comparó que “en 2014 fue el 23,5% y en 2015 el 25,8% respectivamente”.



“El resultado es que el miedo al fracaso avanza sobre la población y esto evitaría que comiencen un nuevo negocio”, afirmó Torres Carbonell.



Destacó que el informe reveló que “ha subido la cantidad de mujeres que emprende respecto a los hombres”, y precisó que “en 2016 casi el 16% de los hombres adultos estaba involucrado en algún tipo de actividad emprendedora y aproximadamente el 13,1% de las mujeres”.



“Esto en relación a la TEA, significa que está compuesta por un 55% de hombres y 45% de mujeres, cuando en 2015 esta proporción era 57% a 43%”, indicó.