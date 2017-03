Vecinos denunciaron "represión policial" tras un operativo en un merendero en busca de un homicida

Un grupo de vecinos del barrio 17 de Octubre, de Villa Caraza, partido de Lanús, destrozó un patrullero y arrojó piedras contra la comisaría local en protesta por un operativo realizado en el interior de un merendero de la zona en busca de un prófugo de homicidio, durante el cual denunciaron que hubo "represión policial", lo que fue negado por las autoridades del municipio.



El episodio se inició ayer a la tarde cuando la Policía Local de Lanús, en el marco de un operativo de control, hizo detener la marcha de un auto Ford Falcón con tres ocupantes y, al identificarlos, determinó que uno de ellos tenía un pedido de captura por homicidio, dijeron los voceros policiales.



El hombre, al verse descubierto, empujó a un policía y se introdujo en el barrio 17 de Octubre, donde ingresó por la ventana al merendero "Cartonerito", hasta donde fue seguido por los efectivos.



De acuerdo al relato de las fuentes policiales y municipales, dentro del merendero existió un forcejeo entre la policía y el sospechoso, que fue finalmente detenido.



Pero cuando era sacado del lugar, varios vecinos comenzaron a tirar piedras contra la policía, balas de goma y botellazos para evitar que se lo llevaran, informó hoy a la prensa el secretario de Seguridad del municipio, Diego Kravetz, quien confirmó que en medio de esas circunstancias el detenido logró huir.



Poco después de ese episodio, un grupo de unos 50 vecinos se concentró frente a la comisaría quinta de ese distrito, donde se produjeron destrozos en un patrullero, se prendieron fogatas y se arrojaron piedras en repudio a la "represión policial en un comedor popular".



Según denunciaron integrantes de las organizaciones Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) un grupo policial "protagonizó una represión en el comedor Cartoneritos"

“Hubo una irrupción absolutamente incomprensible e ilegal en el comedor. Secuestraron a cuatro personas, dos de ellas menores, que no nos dicen dónde están. Fue la policía local", aseguró Juan Grabois, dirigente del MTE a Radio 10.



El dirigente añadió que la represión policial incluyó golpes con bastones de goma, perdigones de balas de goma y g

gas pimienta, con lo cual varios chicos que concurren al comedor resultaron intoxicados.



No obstante, el secretario Kravetz negó que haya habido represión policial. "No fue un caso de represión policial a un comedor, lo que ocurrió fue una persecución policial a una persona con pedido de captura, y esta persona se refugió en este comedor".

Asimismo, agregó que se trató de un operativo desarrollado en forma conjunta por las policías de Lomas de Zamora y Lanús.

Según Kravetz, el sospechoso que era buscado finalmente huyó y todo el operativo finalizó con dos detenciones por agresión al personal de la policía y bajo la carátula de resistencia a la autoridad.



"Había mucha gente tirando piedra desde los techos. Yo creo que hay gente que tiene mucha bronca con la policía y eso ayudó a que pase todo eso. Nosotros no vamos a ir a pelear con la gente del merendero nunca y en el momento de los hechos no había chicos", añadió el funcionario comunal.



Kravetz aclaró que "el prófugo era un homicida condenado y la gente lo defendía para que no se lo lleven. Por ahí no sabían quién era el prófugo y lo defendió por la mala relación entre la policía y la gente del barrio, por eso la idea de amigar la gente con la policía es muy importante".



El funcionario adelantó que "todos los policías que estuvieron en el lugar van a tener que entregar un informe de cada proceder y que rol tuvo".



En tanto, en un comunicado de prensa difundido hoy por la Municipalidad de Lanús se ratificaron los dichos de Kravetz.

"Nunca hubo represión policial contra personas dentro de un merendero del barrio 17 de Octubre", indica el comunicado publicado en la página del municipio, en el que se añade que "tampoco había niños en momento del operativo que era para buscar a un delincuente que estaba escapando de la policía y tenía pedido de captura por un homicidio".



Finalmente, el escrito añade que el suceso se produjo "en medio de un control policial de rutina donde se estaba controlando a un auto Ford Falcón rojo sospechoso donde iba un delincuente que se escapó y se metió dentro del merendero para lograr fugarse".