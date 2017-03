De puño y letra: “La Educación no es prioridad”

PINTO

“El problema de la educación en el país, y en particular en la provincia de Buenos Aires tiene distintas aristas que merecen ser analizadas.

El gobierno provincial, ante lo que debería ser una actitud flexible propia de toda negociación, continúa firme en su postura de otorgar un aumento del 19 %, a pagar en 3 cuotas cifra ratificada en la reunión del día martes 28, y rechazada por los seis gremios docentes de la Provincia.

Como ´recomposición´ del 10 % perdido en la paritaria de 2016, se ofreció por única vez la suma de $ 500 no remunerativos, aumento que no alcanza a los jubilados docentes. Según la dirigente de Suteba, Laura Torres, es una propuesta ´descalificadora y humillante´, por lo cual el Frente Gremial determinó una nueva medida de fuerza por 48 horas, este miércoles y hoy jueves. .

Vidal llevó adelante otras acciones: la llamada ´operación carnero´, la aplicación de la conciliación obligatoria, la decisión de quitarle la personería jurídica a los gremios que no la acaten y el descuento de los días de paro. Ya había probado con los ´voluntarios´, pero no tuvo éxito por tratarse de algo ilegal e inaplicable.

La ´operación carnero´ consiste en otorgar un ´premio´ de $ 1.000 a los docentes que van a trabajar los días de paro. Esto no es más que una coima para romper la huelga, que viola los convenios 87 y 98 de OIT y la Constitución Nacional, en un claro incumplimiento de los deberes del funcionario público por parte de Vidal.

Por otro lado, la aplicación de la Conciliación Obligatoria no es legal en el contexto de este conflicto, y la decisión de quitarle la personería jurídica a los gremios que nola acaten es una actitud persecutoria y antidemocrática. Este perfil de la gobernadora se afirma cuando en tono amenazante les pidió a los dirigentes gremiales que ´digan si son kirchneristas´.

Por si todo esto fuera poco, el gobierno de Vidal en un desconocimiento del derecho de huelga proclamado en la Constitución Nacional, comenzó a descontar los días de paro de modo masivo e indiscriminado es decir que aún los docentes con licencia y aquellos que no pararon, padecieron el descuento, con lo cual estamos en presencia de otra ilegalidad.

Estas medidas se oponen al espíritu ´dialoguista´ que dice tener la gobernadora. Por el contrario muestran su costado más duro. ¿Será que como no pueden doblegar la resistencia gremial y no están dispuestos a conceder un aumento razonable, apelan a estas actitudes que apuntan a provocar la división del colectivo docente y tienen un fuerte contenido autoritario ?

Por si esto fuera poco, para justificar su decisión de otorgar no más del 19 %, la gobernadora dijo que la Provincia estaba fundida. Si esto es así, ¿Dónde fue a parar el endeudamiento que tuvo en los primeros meses de gestión ?, ¿ Cómo hizo para financiarse durante todo este tiempo ?, ¿ Cómo se explican las enormes erogaciones en que ha incurrido la gobernación en sueldos de sus funcionarios y en otros gastos para su funcionamiento ?.

Según el decreto 1278/16 la gobernadora tiene disponibles para cobrar $ 525.000 mensuales, sus ministros $ 437.500 y los subsecretarios $ 350.000. De acuerdo a la cantidad de funcionarios, la suma mensual de gastos en sus sueldos es de $ 30 millones. Además, la mandataria aprobó una ´Caja Chica Especial Gobernación´, según la cual cuenta con $ 200.000 mensuales destinados a gastos cotidianos.

A esto se debe agregar el viaje diario en helicóptero que la gobernadora realiza desde su residencia en Morón a La Plata y que nos cuesta a los bonaerenses la friolera de 1.700.000 dólares al año. Esto se suma a la refacción de la residencia oficial que es la Base Aérea de Morón y que costó unos $ 600.000.

Estos últimos son gastos innecesarios, ya que la gobernación cuenta con una residencia en La Plata con todas las comodidades para ella y su familia.

Entonces, ¿la provincia está fundida para las paritarias docentes pero no para los gastos de la gobernadora y los sueldos exorbitantes de los funcionarios? Es evidente que la prioridad de María Eugenia Vidal no es la educación, que además redujo de manera significativa el presupuesto de la misma en la provincia.

Algunos medios de comunicación presentan este conflicto como una “guerra”de los gremios docentes contra el gobierno provincial, y caracterizan su lucha como un paro “político”debido a la cercanía de Baradel con el kirchnerismo. La cuestión aquí no es si Baradel es de tal o cual partido político, sino si el reclamo es justo, o no.

Asistimos también por parte del periodismo, a una denostación constante y sistemática de su figura diciendo que no es docente, y minimizando las amenazas que recibió y por las cuales el dirigente responsabilizó directamente al gobierno de Vidal.

También se intenta hacer creer que la mayoría de los docentes no están de acuerdo con las decisiones de sus dirigentes gremiales. ¿ Cómo explicar entonces estos días consecutivos de paros y asambleas, la imponente manifestación en La Plata de 60 mil docentes y la impresionante Marcha Federal del 22 de marzo en Buenos Aires en la que participaron unos 400 mil docentes ? .

Por último, no se puede dejar de mencionar la actitud del gobierno nacional en este conflicto. Desde el Presidente Macri, que se lamentó por los que tuvimos que ´caer´ en la Escuela Pública, hasta el ministro de Educación, Esteban Bullrich, quien en un claro incumplimiento de la Ley, no fue capaz de convocar a la paritaria nacional.

Ante esta actitud, viene a mi memoria aquel comportamiento tan diferente del ex presidente Néstor Kirchner quien a solo dos días de asumir en 2003, fue personalmente junto al ministro Daniel Filmus a Entre Ríos, a resolver un conflicto entre los docentes y el gobierno provincial que llevaba tres meses.

Esto muestra una diferencia sustancial no solo en la forma de conducir un país, sino en los dos modelos de país en pugna”.

(*) Docente, ex director de la Escuela Media Nº 2 de Coronel Granada y ex concejal -