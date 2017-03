Para Guerrera, “Es necesario que el Frente Renovador tenga una postura más dura”

ALEXIS DIJO: "HAY UNA DISTORSIÓN ENTRE LA REALIDAD Y LO QUE EVALÚA EL GOBIERNO NACIONAL SOBRE LO QUE OCURRE"

En una nota concedida a “Semanario” de Junín, el intendente Alexis Raúl Guerrera, quien logró retener en 2015 la jefatura del poder ejecutivo del Distrito de General Pinto (lo hizo entonces representando al Frente para la Victoria) y quien milita ahora en el Frente Renovador de Sergio Massa, no descarta aspirar a un cargo político para representar a la Cuarta Sección Electoral, como ya anticipó “Hoy”.

Guerrera, de 47 años, en Diciembre de 2015 completó su tercer mandato al frente del Municipio pintense, con el mayor porcentaje de un jefe comunal en los comicios (66,62%), imponiéndose a la “Ola amarilla” de Cambiemos en esta sección electoral.

Peronista desde la infancia, Guerrera inició en 1992 una carrera política que creció progresivamente. Comenzó como secretario de la Juventud Peronista distrital, siguió como asesor del diputado provincial Humberto Manuel “Tito” Blas y trabajó junto al equipo de Julián Domínguez en el Ministerio de Obras Públicas, cuando Carlos Ruckauf era el gobernador bonaerense.

En el año 1999, a los 28 años, perdió ante Luis Alberto Bruni con muy buena performance su primera elección a intendente y, dos años más tarde, fue electo concejal por el Justicialismo.

En el 2003, ganó los comicios y desde entonces ocupa el máximo cargo municipal.

En una charla con Luciano Canaparo, director de "Semanario” (medio de prensa juninense cuyo staff periodístico integra la periodista pintense Luciana Camarero), Guerrera dio detalles de porqué se pasó al massismo, habló sobre su futuro político y la campaña electoral en marcha, fustigó las políticas del gobierno de Mauricio Macri, opinó sobre la interna en el P.J., y enumeró las obras que está llevando adelante en su ciudad.

La entrevista se desarrolló en estos términos:

-¿ Cuál será su papel en esta primera experiencia electoral fuera del aparato peronista, y luego de haber retenido la intendencia bajo el sello kirchnerista ? .

-“No reniego de las políticas públicas que se llevaron adelante durante los doce años del gobierno nacional anterior. Mi Distrito fue beneficiado con hechos de toda naturaleza: desde ser contemplado para tener cubierto el distrito en las necesidades básicas en cada uno sus pueblos, con más escuelas, agua, cloacas, asfalto, gas, viviendas…

Además, siempre acompañé otros derechos como la asignación universal, la inclusión previsional, el matrimonio igualitario… Creo que fueron medidas muy buenas, que ampliaron derechos, y pusieron más equidad entre las clases sociales, algo que se había perdido durante los años ‘90”.

-¿ Por qué eligió el Frente Renovador para continuar su carrera política ?.

-“Los actores de la política seccional, al menos hasta mi decisión de apartarme del Frente para la Victoria, usan prácticas políticas con las cuales estoy en total desacuerdo. Creo que terminaron con la mirada de la política como servidora pública y la convirtieron en una forma de vida y sustento. No está mal que la política sea una forma de vida, pero no desde lo económico, sino desde el aporte que uno puede darle a un espacio político para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Encontré que el partido en el que me había desempeñado durante los veinte años de trabajo y militancia había perdido esos objetivos y premisas, y encontré que al lado de Sergio Massa podía volver a levantar esas banderas. Este espacio me ofreció un lugar que había buscado durante años en el otro espacio, que no se daba por egoísmos personales. Ahora estoy muy cómodo trabajando en el Frente Renovador, en la construcción política y en el desarrollo del espacio en la cuarta sección electoral”.

-Después de un año observando qué rumbo tomaba el gobierno nacional y, en algunos puntos, acompañando desde la legislatura, llegó el tiempo de las definiciones políticas. ¿ Cómo encarará el FR esta campaña electoral, con críticas o propuesta ?.

-“No me corresponde definir esto ni ser el portavoz, pero creo que el Frente Renovador tuvo una primera instancia en la que acompañó, con las herramientas necesarias, a un gobierno que lo necesitaba. No estoy de acuerdo con todas, pero esto es parte de la vida democrática interna de un espacio, porque muchas veces las presentaban como el único plan que había, ningún otro, así que se acompañó con reformas y modificaciones que no salieron a la luz. Fue más fácil mostrar un Frente Renovador ´“colaboracionista´, que cogobernaba con Cambiemos…

Tuve la oportunidad de leer proyectos del Poder Ejecutivo y cómo fueron modificados para beneficio de la comunidad. Otros recibieron límites desde la Legislatura pero al reglamentarlos el Ejecutivo rompió el espíritu de la ley, como sucedió en el caso del blanqueo de capitales.

También podemos hablar de la famosa reparación histórica, que tuvo un título grandilocuente pero que en definitiva, con las reformas ofrecidas desde el FR y de Sergio Massa, que tiene experiencia en el tema, para beneficiar a más gente. Es un proyecto en el que al menos la palabra histórica está demás”.

- ¿ Se terminó la etapa del pronóstico ?.

-“No sólo por ser un año electoral, sino por cómo se ha comportado el Gobierno nacional, es necesario tomar un rol más activo. Vimos cómo desaprovecharon muchas herramientas, y creo que viene un período de más firmeza respecto a lo que necesita el Ejecutivo para avanzar en la construcción de ese país que ellos visualizan y que es, sin duda alguna, el de unos pocos en detrimento de las mayorías. El Frente Renovador tendrá un rol más opositor, una postura más dura”.

- ¿ Cómo se observa y analiza el rumbo del gobierno nacional desde una localidad como General Pinto ?.

- “Nadie puede dejar de ver lo que está sucediendo en la Argentina, que es el retroceso de los derechos, de las coberturas sociales, la pérdida del poder adquisitivo, tarifazos, inflación, devaluación… Esto lo debe estar sufriendo la gente de Junín como pasa también en General Pinto”.

-Sin embargo, en Cambiemos, los funcionarios de peso parecieran no advertir esta situación...

- “El presidente Mauricio Macri, parece que no sabe cuál es la jubilación mínima o el salario de un docente que recién se inicia. Hay una distorsión entre la realidad y lo que evalúa el gobierno sobre lo que está ocurriendo. No reconocen el retroceso, no ven la desocupación y empiezan a hacer cosas que tanto le criticaron al kirchnerismo, como una lectura parcial de los números del INDEC, que no son los reales, como parte de una mirada sesgada o casi nula que tienen sobre la realidad argentina.

Lo malo en todo esto es que aquellos que tenemos responsabilidad de gestión local, pero sobre todo los intendentes de Cambiemos, deberían ser los portavoces y comunicadores de la realidad ante el Gobierno nacional. No sé si observan con preocupación lo que está pasando, creo que prefieren hacer que no lo ven”.

- ¿ Cómo ve el futuro inmediato? ¿Cree que el gobierno continuará profundizando el ajuste ?.

- “Hubo cuestiones en las que dio marcha atrás porque se hicieron públicas, y están más vinculadas a su carpeta de negocios que a su carpeta de gestión. Lo inmediato lo veo complejo, con mucha preocupación. No logro imaginar cómo hacen los asalariados –que tienen pautas de aumento salarial por debajo de la inflación que parece será en torno al 25% y no al 17%- y las familias para abordar el despiadado ajuste que sigue dándose.

Veo con preocupación cómo puede hacer una familia tipo con un sueldo que en el interior ronda los 10/12 mil pesos para llegar a fin de mes con la canasta básica de alimentos.

Por eso la situación es compleja. En ciudades con desarrollo industrial se observa una real pérdida de empleo genuino, que no es el caso de General Pinto porque está todo vinculado más al campo, uno de los pocos sectores beneficiados con la política nacional”.

- Con las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿ Puede llegar una “reacción paliativa” ante tanto desbarajuste ?.

- “El Gobierno debe reaccionar urgente. Veo muy mal que el ajuste siempre pase por los bolsillos de la clase media, trabajadora, asalariada, y se esté generando una fuerte transferencia de recursos”.

-Usted, que estuvo dentro del Justicialismo hasta hace muy poco, que conoce la interna y sus protagonistas, ¿ Cómo piensa que desinflará la puja interna y qué papel ocupará cada uno de los dirigentes más importantes ?.

-“Hay una figura central sobre la que se basará lo que hará el Frente para la Victoria y el justicialismo, que es Cristina Fernández de Kirchner. Un armado es con ella y otro muy diferente, sin ella. Muchos sectores que hoy no se identifican con el FpV volverían, con los números que marcan las encuestas, si está Cristina, y otro escenario muy diferente sería con otro candidato como Daniel Scioli. El representante del sector no kirchnerista podría ser Florencio Randazzo, quien aún no se pronunció porque tal vez espera definiciones del otro lado”.

- ¿ Sería positivo el regreso de Cristina ?.

- “No estoy seguro. Creo que la presencia de ella y su posible candidatura generaría que siga prevaleciendo esa antinomia tan marcada en el país. Pero por otro lado, sería un emergente de lo que está haciendo el gobierno nacional. Al país le haría bien una oposición fuerte, para ponerle límites a quien gobierna, en cuestiones que van en contra de los intereses populares. Y eso no lo representa una sola persona, puede ser un conjunto de partidos que incluso vayan separados a las elecciones”.

- ¿ Cómo está General Pinto ?.

- “Salvo los dos o tres primeros meses del año pasado en los que hubo un impasse, luego de la devaluación y el proceso inflacionario que repercutieron en las obras en ejecución, tenemos muchas tareas en marcha.

Estamos terminando de unificar los sectores del Hospital Municipal, haciendo un nuevo lavadero del tipo industrial y un nuevo espacio de esterilización, depósitos, estacionamiento. También hacemos el comedor de abuelos, un nuevo jardín maternal y trabajando con el Fondo Escolar en varios establecimientos.

Hay un plan de reconversión lumínica, lanzamos unas 45 cuadras de asfalto y otras 10 de acceso a centros educativos; estamos terminando la edificación de la biblioteca popular y de la Ayudantía Fiscal, tareas pluviales y trabajando en la conclusión de viviendas y tratando de lanzar otro plan habitacional”, finalizó la entrevista de “Semanario” con el intendente Alexis Raúl Guerrera.