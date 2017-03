Luego de 37 años, el Parque Industrial de Junín tendrá el servicio de cloacas

AVANCES A INFRAESTRUCTURA

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, y el presidente del consorcio del Parque Industrial, Miguel Balbi, estuvieron observando el comienzo de las obras de cloacas en el sector industrial de la ciudad.

Sobre el inicio de la obra, el jefe comunal afirmó: "Después de 37 años, nuestro Parque Industrial va a tener un servicio elemental, básico y necesario como lo son las cloacas. Lo habíamos anunciado, prometido y dicho que estaban los fondos, y ya es un hecho. Hoy está comenzando la obra que beneficia a toda la ciudad, porque tiene un impacto directo en las industrias, algo tan necesario para desarrollar un proceso productivo para que las industrias estén con los servicios y las condiciones necesarias. Después de 37 años nos parecía una locura que nuestro parque no tuviera las cloacas, pero lo importante es que lo prometimos y lo cumplimos".

"Estamos trabajando muy bien con el consorcio y apostamos a realizar muchas obras más. Esta es la forma en la que entendemos que hay que hacerlo. Las cloacas son fundamentales para tener un parque en condiciones. No podíamos hablar con empresarios de afuera para que vengan a nuestro parque y decirles que no teníamos cloacas. Me daba un poco de vergüenza, pero hoy con la frente en alto voy a poder decir que las cloacas son una realidad. Hay un buen contacto con el consorcio que tiene un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento del parque. El trabajo que se realiza es día a día, con la tarea de Matías Senigagliessi encargado del parque para que todo funcione bien. Queremos que se siga desarrollando y a eso apostamos", dijo Petrecca.

"Quiero agradecer al presidente, Mauricio Macri, por tomar un compromiso más con nuestra ciudad. Él, mejor que nadie, conoce la importancia de los avances en los parques industriales y de contar con servicios tan importantes como las cloacas. También al ministro Francisco Cabrera, que fue fundamental para darnos este Aporte No Reembolsables (ANR) que nos permite avanzar con las cloacas. También seguimos trabajando con Vialidad por el acceso al parque por Ruta 188. Es un trabajo en conjunto entre municipio, Nación, Provincia y consorcio, estamos contentos de que todos hablemos el mismo idioma, que es el de la producción", dijo.

"Tenemos que trabajar para darles beneficios a nuestros empresarios y captar más empresas que vengan hacia nuestro parque. A partir de allí podemos buscar un nuevo parque industrial porque tener mayor producción y servicios nos posibilitará tener más mano de obra. Si tenemos un parque en condiciones, podemos generar inversiones y más trabajo".

“Luego serán el agua, el gas y el pavimento”

A su vez, el presidente del consorcio del Parque Industrial, Miguel Balbi, manifestó: "Este es uno de los logros que pudimos tener luego de mucho pedir. Luego serán el agua, el gas y el pavimento para tener todo lo necesario para trabajar de manera tranquila. Hay un buen contacto con el municipio y la consecución de estos subsidios fue a través de las gestiones del municipio, ya que solos no hubiésemos hecho nada".

Por su parte, Guido Covini, titular de Obras Sanitarias, afirmó: "Esta obra consta de 98 conexiones y habrá un pozo de bombeo, porque no dan los niveles. Como también es necesaria la obra para el Parque Industrial, también estamos reforzando la estación de bombeo dentro de la ciudad, ya que esto irá a parar al mismo lugar. Por tal motivo, desde el Municipio estamos comprometidos en aumentar la infraestructura y lo estamos haciendo".

"Hace algunos días agregamos una bomba para que todos estos líquidos vayan a la planta depuradora de tratamientos donde estamos haciendo un trabajo importante. Esto es un sistema y ahora se suman las 98 conexiones del Parque Industrial y habrá que hacer un trabajo de mucha conciencia para ver los líquidos que se terminen volcando a la red nuestra. Son tareas programadas y coordinadas y habrá que trabajar mucho en las conexiones y ver cómo se tira. Será un trabajo en conjunto".

También se refirió a este tema Matías Senigagliesi, encargado del parque industrial, quien dijo: "Es un día en donde se cumple un sueño. Recuerdo cuando fuimos con el intendente Petrecca al Ministerio de Producción de la Nación y presentamos todos los proyectos en enero de 2016 y sabíamos, a través de las encuestas, que ésta era la obra más solicitada. Es un buen hecho que comience y en algunos meses más se finalizarán los trabajos. Es fundamental y es el comienzo”.

Satisfacción de los empresarios

Juan Francisco Menéndez, de Agroinvest y Biomen Technology, afirmó: "Era una obra muy esperada la de las cloacas y también estamos viendo otras como el gas natural. Toda obra es bienvenida, hoy es cloacas. Es indispensable tener energía en un parque industrial y buen vuelco de efluentes. Hay un buen diálogo con el municipio y el consorcio del parque y eso es fundamental. Siempre están atentos a las necesidades que tenemos y nos escuchan".

En tanto, Carlos Boite, de Molinos Tassara, expresó: "Es muy buena la obra y cada una de ellas es bienvenida. Hay dos ángulos del tema. Primero, vendrán más inversiones y empresas que querrán instalarse en el parque; segundo, estas obras hacen mucho más amigable al parque con respecto al cuidado del medio ambiente. Es muy buena la relación con el municipio y el consorcio y están siempre respondiendo a los pedidos que les hacemos. Siempre estamos buscando más obras para tener un parque cada vez mejor".

Eduardo Albarello, de Relevar, manifestó: "Parte de la planificación era comenzar con cloacas y agua. En este momento están las cloacas y luego se comenzará con agua potable. Son dos servicios indispensables que tiene que tener un parque industrial. En el tema servicios, el parque de Junín venía bastante atrasado y por suerte comenzaron estas obras. Se ven pozos y eso es bueno. También se trabaja en los caminos internos con toda la parte de mejorado y esperamos la ampliación de la red de gas natural para dentro de poco. Era esperada la obra de cloacas y sabemos que no se pueden hacer de un día para el otro, pero ya está y es importante. Estamos más tranquilos porque se ha comenzado con las tareas".