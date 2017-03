Patricio Fay: “Pongo mi cargo a disposición del Intendente”

LA POLÉMICA POR LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE

El intendente Pablo Petrecca manifestó recientemente su intención de desplazarlo de la presidencia del Concejo, ¿cómo recibió estas declaraciones?

-En principio me sorprendió, no es un tema que me preocupe a mí ni a los vecinos de Junín, que tienen otras preocupaciones. Me enteré por los medios de esta inquietud del intendente y lamentablemente durante este año y medio que lleva el gobierno no tuvo tiempo hasta ahora para recibirme, para dialogar sobre los problemas de Junín. Me enteré por los medios de cuáles son sus preocupaciones.

-El intendente ha dicho también que el Frente Renovador pone palos en la rueda.

-No, basta remitirse a las actas del Concejo Deliberante, es una actitud positiva que hemos tenido a lo largo de este tiempo, le hemos aprobado prácticamente todos los proyectos, le pusimos a disposición proyectos propios para que los usen en beneficio de los vecinos de Junín. Hay cierta obsesión por el cargo de presidente del Concejo, que es una preocupación que está alejada de la realidad de los vecinos, que en la calle expresan otras preocupaciones como la inflación, el aumento de la inseguridad, no llegar a fin de mes, la boleta de luz, gas y agua, la falta de empleo.

Si el intendente cree que ocupando el cargo de presidente del Concejo Deliberante, con algún amigo o persona de su confianza, se van a resolver los problemas de Junín, entonces desde ese momento le pongo a disposición el cargo. No hago política por un cargo sino por convicción.

-¿Cómo ve la gestión municipal?

-Hay una obsesión por ocupar espacios, pero hay cargos que deberían ocupar y no lo hacen. Vemos una ciudad donde el desempleo es creciente, las Pymes están sufriendo una situación angustiante y vemos que el intendente tiene hace un año y medio el cargo de secretario de Producción sin ocupar. ¿No sería más importante que desde ese lugar se generasen políticas de empleo y apoyo productivo? Ejemplo como ese es el tema de la seguridad, que se les ha ido de las manos absolutamente, a pesar de todo el apoyo político y económico que tiene hoy Junín, de los millones de pesos que recibe permanentemente para este tema, de la cantidad de efectivos policiales, de todos esos recursos político-económicos, la inseguridad y la violencia en Junín son crecientes.