Carmen De Tomás, una mujer que siempre disfruta cantando tango

PARA LA MÚSICA NO HAY EDAD

Carmen De Tomás es una de las voces del tango más conocidas actualmente en nuestra ciudad.

Si bien ella disfrutaba cantar siendo muy joven, junto a su papá, el músico Pedro De Tomás, luego pasó décadas sin hacerlo, salvo excepciones, hasta que decidió que era tiempo de volver a interpretar aquellos tangos que tanto le gustaban y le siguen gustando.

Estuvo tres décadas de su vida radicada en Buenos Aires, donde construyó una familia. Luego, volvió a su ciudad en el 2003. Tras enviudar, estuvo diez años sin hacer nada relacionado con la música y en el 2013, casi sin querer, comenzó a cantar aquellos tangos que tanto disfrutaba interpretar.

Desde hace cuatro años, actualmente tiene 75 años, volvió a incursionar por los escenarios de su Junín natal, casi siempre acompañada por el maestro Alfredo Farías, con quien está preparando un homenaje a su padre, cantando un tango de su autoría, dedicado a su vez a Juan Matta, otro cantor de tangos de Junín, precisamente del barrio Las Morochas.

Será el 7 de abril próximo, en Picasso bar, donde será el espectáculo “Canto con amigos”, desde las 23.

“Creo que el espectáculo será especial, porque voy a hacer un homenaje a mi padre. Cantaré temas que interpreto siempre pero casi al final cantaré un tango que fue dedicado a un cantor de Junín que se llamó Juan Matta. Este hombre murió en 1965 y si bien yo no lo conocí, tengo entendido que cantaba para los amigos y así fue que murió cantando en el Club Sarmiento, en una reunión de amigos”, manifestó Carmen, al ser entrevistada por Democracia.

Sobre el por qué del tango en honor a Matta, explicó que según supo, fueron amigos del club quienes decidieron hacer un homenaje a este cantor y en 1970 le encargaron a su padre que hiciera un tango. Así fue que nació “Un tango para el amigo”.

“Me gustaría encontrar algún familiar de Juan Matta. Roberto Gnazzo, que era el bandoneonista que tocaba con mi papá fue quien lo conocía, porque era del barrio Las Morochas. Yo no lo conocí realmente, no sé quién fue. Cuando pasa el tiempo y encontré este tango, recordé que lo había cantado en LT20 Radio Junín en una audición que se llamó ‘Artistas de mi ciudad’. Después no lo canté nunca más porque me fui de Junín y no hice nada de canto. Ahora lo reedité, incluso lo llevé a Sadaic, para que estuviera en regla, al igual de otros tangos más de mi papá e iré cantando uno cada vez que tenga una actuación. Mi padre se lo merece, fue una persona muy buena”, afirmó.

Carmen mencionó que su progenitor, Pedro De Tomás nació en el barrio Villa Talleres y vivió en Villa Belgrano, hoy Barrio Belgrano, hasta que falleció. “Él era director de orquesta, por los años ’38 y luego tocaba con guitarras o bandoneones, hasta 1970, según recuerdo. En mi casa siempre había música, yo era feliz cantando o escuchando”, recordó.

Es así que el próximo 7 de abril se hará el “Canto con amigos”, donde sin lugar a dudas será un recuerdo de dos personas que ya no están, pero que hicieron de la amistad un culto y en esta oportunidad serán homenajeados.

Como los músicos y cantores suelen ser muy solidarios, están preparando un evento dedicado a un comedor, donde la entrada será un alimento no perecedero en la confitería Piaf, que será en mayo del corriente año.