Descartan paritaria por decreto pero les liquidarán el aumento a los docentes

HOY CONTINÚA EL PARO

Seguirán los descuentos y el pago del plus para los maestros que no hagan paro. Con los sueldos de abril se pagará la segunda cuota del incremento salarial “a cuenta” de un acuerdo.

“Ni lo sueñen, no vamos a cerrar la paritaria por decreto. No les vamos a hacer el juego para que después nos tilden de autoritarios”. La definición de uno de los ministros del gobierno bonaerense blanqueó la estrategia oficial frente al conflicto docente: seguir convocando a la negociación aun cuando en la Provincia anide la certeza de que no habrá acuerdo.

En el gobierno de María Eugenia Vidal se ha tomado otra decisión que va en sintonía con la anterior y que persigue desgastar el paro y a los dirigentes gremiales. Con los sueldos de abril se liquidará lo que corresponde a la segunda cuota del aumento del 19% que rechazaron los maestros.

Con ese pago, además, se abonará el diferencial por inflación correspondiente al primer trimestre del año.

La Provincia ofreció a los gremios un aumento en tres cuotas. La primera a partir de enero del 5%, que se acaba de pagar a los maestros a cuenta de la paritaria. La segunda también del 5%, rige desde abril. Esa es la cuota que se abonará con los sueldos que los docentes percibirán los primeros días de mayo. Si la inflación del primer trimestre supera el 5%, con ese pago también se pagará la diferencia correspondiente a la primera etapa del aumento. Todo, también, como anticipo del futuro acuerdo

La última cuota, del 9%, regiría a partir de septiembre.

Cuotas

El gobierno bonaerense irá pagando las cuotas como si el acuerdo estuviera cerrado, pero cuidándose de no cerrar la negociación. “No vamos a dejar sin aumento a los maestros que están yendo todos los días a trabajar”, justifican en la Gobernación.

Pero esas acciones se enlazarán con otras. Seguirá, por caso, la política de descontar los días de paro. Como no se pueden realizar quitas salariales superiores al 20%, las deducciones se realizarán en varios meses para el caso de quienes se adhirieron a la mayoría de las protestas y no fueron a trabajar. Arrancan con las liquidaciones de este mes.

Además, Vidal seguirá pagando el plus de 1.000 peos por presentismo a los maestros que no falten mientras continúen los paros.

Estas medidas no serán las únicas en medio de un conflicto sin solución. “Ofertemos lo que ofertemos no van a aceptar”, dicen en la Gobernación respecto de los gremios. Y apuntan directamente al titular del Suteba, Roberto Baradel. El dirigente afronta un proceso eleccionario que culminará en mayo en el que pulseará con una dirigentes del Partido Obrero de La Matanza. “Mientras tanto, no firmará ningún acuerdo”, señalan las fuentes.

El “operativo desgaste oficial” incluirá otras decisiones no menos polémicas. Vidal ya ordenó ir por los denominados “órdenes técnicos”, es decir, los cargos administrativos que logran docentes de manera de evitar estar frente a alumnos. También pondrá la lupa sobre las licencias gremiales.

El titular de Educación, Alejandro Finocchiaro, en tanto, pondrá el foco sobre el ausentismo y las licencias por tratamiento prolongado o psiquiátricas donde, estiman, se estarían produciendo abusos.

Negociación

En tanto, ayer, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, reafirmó que “no es una opción” resolver el conflicto con los sindicatos de docentes mediante un decreto, al anticipar que se los convocará a reanudar las negociaciones.

“Nosotros vamos a sostener el diálogo más allá de algunas actitudes individuales vinculadas más al mundo de la política partidaria y personal que al mundo de la educación”, dijo.

“Vamos a seguir trabajando sobre los ejes de que los chicos son la prioridad, de que los docentes no pueden esperar, de que sacamos la política de arriba de la mesa, y de que respetamos las leyes y los fallos”, agregó el ministro.

Villegas ratificó que se descontarán los días de paro y detalló que tras “10 reuniones formales, más otras informales, hicimos una sexta propuesta, instalamos la necesidad de trabajar sobre ausentismo en todos los ámbitos y tuvimos la respuesta de rechazo y paro”.

“Las tres palabras claves que usan los docentes son: 35 por ciento (de aumento), rechazo y paro: con los escasos recursos que cuenta la Provincia, una provincia que encontramos fundida y que aún tiene un estrés fiscal muy fuerte, hicimos un esfuerzo importante”, remarcó el titular de la cartera laboral.

Explicó que con la propuesta del martes “el maestro de grado con un sólo cargo (es el 7% del total de los docentes) llega a 12.000 pesos; el 65% de los docentes -290.000- ganaría 17.000 pesos o más de bolsillo promedio; el 50% cobraría 23.000 pesos o más”.

Aseguró que la oferta se logró “con un aumento del salario básico: pasamos (de ofrecer) el 18 al 19 por ciento, (incluimos) la cláusula gatillo, bajamos las cuotas, incorporamos los fondos nacionales e introdujimos el tema del ausentismo”.

Para Villegas, existe en la provincia de Buenos Aires un 17% de ausentismo, por el que el Estado debe pagar anualmente 14.000 millones de pesos, ya que se trata de “10 millones y medio de días de licencia al año”.

En ese sentido, expresó que “bajando un 10% ese porcentaje” se generan “1.400 millones de pesos de ahorro para volcar al salario docente” y agregó que en la propuesta del martes “estamos diciendo que través del mayor control lograremos 500 pesos mensuales, 5.000 al año”.