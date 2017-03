En una sesión cargada de emotividad, el Concejo reconoció al médico José Morelli

UN EJEMPLO DE VOCACIÓN Y SERVICIO POR SUS PACIENTES

El Concejo Deliberante de Junín realizó ayer una sesión extraordinaria especial para reconocer al doctor José Guillermo Morelli, quien se desempeñó como médico rural en la unidad sanitaria de Morse durante 43 años.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones del club Atlanta de dicha localidad, al que asistieron decenas de vecinos que quisieron saludar al distinguido médico rural.

El concejal y médico del bloque de Cambiemos, Javier Prandi, dijo: "Me honra estar homenajeando hoy al doctor José Morelli por tantos años de servicio en la localidad de Morse. Para los que abrazamos la medicina general y nos formamos en ella, el médico del pueblo fue nuestro paradigma y el doctor Morelli lo ha sido sin dudas".

"Visto hoy, a la distancia, el trabajo del médico rural parece hasta fácil, pero no nos debemos olvidar que hoy los medios de comunicación, la movilidad y los sistemas de emergencia parece que han acercado las distancias. Hace treinta o cuarenta años el estar en Morse era depender absolutamente del médico de cabecera y, sin ninguna duda, era el doctor Morelli quien acompañaba a todas las familias de la localidad", agregó.

"Seguramente todas las familias de Morse han pasado por su consultorio y, si no pasaron, el doctor fue hasta sus casas. Así que, en nombre de todos ellos, le quiero dar las gracias por tanto que ha dado a este pueblo", expresó Prandi.

“Un ejemplo de vocación y amor por sus pacientes, homenajeado por su familia y su pueblo en una noche emotiva”, afirmó el concejal por el FpV Lautaro Mazzutti.



“Uno conoce la vida del paciente”

Por su parte, el homenajeado manifestó: "Uno ha estado mucho tiempo en esta localidad y ya los vecinos no son pacientes de los que uno conoce nada más que la historia clínica. Uno conoce su vida, lo que hace, lo que hizo y lo que está por hacer".

"Después de tantos años de ejercer clínica médica, de tanto tratar de leer y entender sobre cuestiones de personalidad, uno sabe que las consultas a veces no son por lo que el paciente dice. El paciente consulta por un problema banal, pero es mentira, uno empieza a rascar un poquito la superficie y ve que todo el problema está abajo, no en la superficie. Por eso siempre hablé mucho con mis pacientes", agregó.

Y aseguró sentirse muy querido por los vecinos de Morse. "Conozco a todos los que están presentes acá y también los quiero mucho", expresó.