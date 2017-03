Los argentinos son los que más tiempo le dedican a las tareas del hogar

Los argentinos, tanto hombres como mujeres, son los que más tiempo le dedican en el mundo a las tareas hogareñas de acuerdo a un estudio internacional realizado por dos universidades con apoyo de las Naciones Unidas en 94 países, que busca destacar la importancia de la labores domésticas y cómo su realización contribuye a desarrollar competencias para otras áreas de la vida.



El relevamiento, efectuado por la Universidad Austral de la Argentina, la Inalde Business School de Colombia y la Home Renaissance Foundation de Reino Unido, destaca que las mujeres argentinas le dedican 23 horas semanales a las labores domésticas, mientras que los varones 16 horas cada siete días.



El informe señala, además, que a nivel mundial, una mujer dedica en promedio entre 14 y 23 horas semanales a las tareas hogareñas, a excepción de las italianas que le dedican 9 horas, mientras que los hombres aportan entre 6 y 16 horas por semana.

Los participantes del estudio afirmaron estar totalmente de acuerdo con que la realización de las tareas del hogar contribuye a desarrollar competencias para otras áreas de la vida, pero sólo el 24% de los encuestados aseguró que la sociedad valora esta dedicación, mientras el resto indicó que sólo se pone en valor el éxito profesional por encima del hogar.



En este punto fue Portugal el país que obtuvo el porcentaje más alto de valoración del éxito profesional por encima de las tareas hogareñas, seguido de Italia.



Los organizadores del estudio destacaron que las labores domésticas "ayudan a cultivar habilidades y a forjar valores que pueden ser transferidos a otros ámbitos de la vida en las relaciones interpersonales, como aprender a servir a los demás, adquirir hábitos como el orden, la responsabilidad o la solidaridad, y luego ejercitarlos en el trabajo, el estudio y en la vida social".



Pese a que la mayoría respondió que realizar las tareas hogareñas contribuye a generar otras competencias, 53% de las mujeres y 60% de los hombres consultados aseguraron que no le dedican el tiempo suficiente a ellas.



Además, de acuerdo al estudio entre el 2% y el 16% de las mujeres y entre el 1% y el 15% de los hombres contestaron que le dedican tiempo a capacitarse para realizar las tareas domésticas, mientras que sólo el 20% distribuye estas labores con el resto de los integrantes de la familia.



Brian Sanderson, de la Home Renaissance Foundation del Reino Unido, destacó que "es algo tan obvio que el hogar es lo más importante para las personas que nos cuesta asumirlo y valorarlo en su justa medida. Los que lo han tenido son los que nos abren los ojos sobre su importancia al resto del mundo".



Por su parte, Sandra Carlier, directora del Centro Cultura, Trabajo y Cuidado de Colombia, destacó que "tomarse el tiempo para considerar las labores de cuidado dentro del hogar, permite analizar la contribución de este trabajo al desarrollo humano".



Patricia Debeljuh, directora del Centro Walmart Conciliación, Familia y Empresa Argentina, aseguró que "atender el cuidado del hogar y hacer visible lo invisible no es una cuestión privada que atañe a cada familia sino que traspasa su fronteras".



A partir de estos resultados, los organizadores buscan "diseñar políticas públicas que acompañen las nuevas dinámicas familiares, promover una nueva legislación que contemple la co responsabilidad en las tareas del cuidado y proponer acciones en la sociedad que den visibilidad al trabajo del hogar.