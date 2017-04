Agregan funciones de Séptimo Día

Cirque du Soleil y PopArt Music anuncian tres nuevas funciones en Buenos Aires de “Sép7imo Día – No descansaré”, el espectáculo homenaje a Soda Stereo, debido a la alta demanda del público. Las nuevas fechas serán los días 21 y 28 de abril y el 5 de mayo a las 17. La organización informa que todavía hay tickets disponibles para las diferentes funciones del espectáculo que se presentará en el Luna Park hasta el 14 de mayo. “Sép7imo Día – No descansaré” es el resultado de dos años de un extraordinario trabajo conjunto entre los miembros de la banda, PopArt Music y el equipo creativo de Cirque du Soleil. El show –el cuadragésimo de la compañía canadiense– toma como modelo la colaboración creativa del Cirque du Soleil con músicos de renombre internacional, como sucedió con The Beatles Love y Michael Jackson ONE, espectáculos que actualmente se presentan en Las Vegas. El espectáculo consta de un equipo compuesto por profesionales de 14 nacionalidades, que incluye a 13 creativos, 36 artistas en escena y 43 detrás, bajo la dirección de Michel Laprise y Chantal Tremblay, con la producción musical de los Soda Stereo y la producción ejecutiva de PopArt Music. “Sép7imo Día – No descansaré” es el primer show en la historia del Cirque du Soleil con público parado en el campo, un espacio en el cual la audiencia se siente parte del espectáculo.