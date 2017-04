"Mozart in the jungle" llega al final de su tercera temporada

El episodio final de la tercera temporada de “Mozart in the jungle”, la galardonada serie protagonizada por el mexicano Gael García Bernal y centrada en la trastienda de la Orquesta Sinfónica de Nueva York, se emitirá hoy a las 22.30 por la señal FOX Life.



Reconocida por la crítica con numerosos premios, entre los que se encuentran dos Golden Globe como mejor serie de TV y mejor actor para García Bernal, “Mozart...” ya tiene una cuarta temporada confirmada en preproducción.



El intérprete mexicano personifica a un excéntrico y talentoso director de orquesta que con su particular espíritu y métodos revoluciona tanto las estructuras internas de la Sinfónica de Nueva York como las vidas de sus miembros.



Hacia el final de la tercera entrega de la serie la orquesta está en la búsqueda de su propia reinvención y de reencontrar la inspiración perdida, se llevan a cabo audiciones y Hailey (Lola Kirke) aprovecha la oportunidad que esperaba.



“Mozart in the jungle” está basada en el libro homónimo de Blair Tindall y fue creada por Roman Coppola, hijo de Francis Ford, y su primo, el actor Jason Schwartzman.