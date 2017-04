Pampita: “Si me aman, no descarto volver a tener hijos”

VIDA

Carolina Ardohain apostó nuevamente al amor de la mano de Juan Mónaco, tras su escandalosa separación de Benjamín Vicuña. Durante el verano, disfrutaron de unas vacaciones y ahora ambos están abocados a sus respectivas carreras y mantienen un noviazgo a la distancia.

En toda relación de pareja siempre está la posibilidad de tener hijos. En una entrevista con Nosotros a la mañana, Pampita habló sobre la posibilidad de quedar embarazada otra vez. “Si estoy con una persona que no tuvo hijos, me siento amada y lo amo, se puede llegar a dar. No lo descarto”, aseguró la jurado del Bailando.

Cuando le preguntaron si Pico tenía ganas de ser padre, la modelo respondió: “No sé si quiere, se lo deberían preguntar a él. No estamos quemando etapas. Esas decisiones son para toda la vida y no la tomamos a la ligera, al contrario”.

Cabe recordar que Carolina mantuvo una relación de diez años con el actor chileno Benjamín Vicuña y tuvieron cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. Sufrieron un golpe muy grande cuando en 2012 falleció su primera hija en Santiago de Chile.

Por otra parte, se refirió a la fiesta de cumpleaños que le organizó a su pareja la semana pasada: “Fue muy lindo, muy especial. La meta del día era que lo pasara espectacular. Lo fui a sorprender a su entrenamiento, le hicimos regalos, fue muy lindo. Se lo merece”.