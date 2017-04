Prohibieron a La Renga en San Juan

LA BANDA CONSIDERÓ QUE "ESTÁN MUTILANDO CON SUS DECISIONES EL DERECHO A TRABAJAR"

El convocante grupo rockero argentino La Renga consideró que la decisión del gobierno de San Juan de negarle el alquiler del autódromo Eduardo Copello de esa provincia para dar un concierto el 29 de abril se debe a “las propias inseguridades (del gobierno sanjuanino) alimentadas por el odio y la desinformación”.

En un comunicado difundido a la prensa, el trío añadió que “lamentablemente no es algo nuevo, venimos sintiendo este tipo de discriminación por parte de distintas autoridades desde hace mucho tiempo. Como todos saben, de manera arbitraria nos negaron, sólo a nosotros, la posibilidad de tocar en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, en San Pedro, en el Estadio Unico de La Plata, recientemente en el Hipódromo de Rosario y ahora en el Zonda de San Juan, lugares donde se realiza todo tipo de eventos masivos”.

La banda consideró que “ya no son actos discriminatorios y de censura, también están mutilando con sus decisiones el derecho a trabajar y a expresarnos libremente con nuestra música”.

“Ante la falta de compromiso de las autoridades, la única manera que tenemos de responder es siguiendo nuestro camino, con más fuerza, buscando nuevos lugares acordes para poder realizar y disfrutar nuestros banquetes”, añadió la banda.

El trío de Mataderos también le comunicó a sus fans que seguirán intentando “hacerlos”, porque “seguramente será más fácil cuando los gobernantes entiendan que la cultura es parte esencial para enriquecer el alma, aunque ellos no la disfruten”.

La carta de la banda publicada ayer en todas las redes sociales cierra con: “Habrá un siempre para la batalla”.