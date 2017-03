Araceli González y Facundo Arana se aprestan a estrenar "Los puentes de Madison"

El desafío, que se verá a partir del jueves 13 de abril en una de las sala del Paseo La Plaza, Corrientes 1660, tiene producción de Javier Faroni, dirección de Luis “Indio” Romero y a Lucrecia Gelardi, Alejandro Rattoni y Matías Scarvaci en el elenco de apoyo.



“No es la primera vez que me toca hacer una obra de teatro que antes fue una película", destacó Araceli en referencia a “Cuando Harry conoció a Sally” y a “Closer”.



"Durante el primer mes de ensayo decidí no ver la película, que ya conocía, y me entregué al 'Indio' Romero, que es nuestro director e hizo una adaptación sobre la novela original”, agregó.



"Entonces hay detalles que quizás no se vieron en la película, ya que el teatro tiene otro lenguaje. La gente tiene otra mirada, que es fortísima, y yo me dije: me entrego de la manera más honesta en manos del director y estoy trabajando como una obrera en ponerle un buen tono, en entrar en distintas zonas, en blanquear que esto me asusta, que me cuesta llegar", añadió.