El Intendente Franco Flexas dejó inaugurado el 34º período en el Concejo Deliberante

APERTURA DE SESIONES

Como sucede todos los años desde el advenimiento de la democracia, el Intendente fue el encargado de inaugurar el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Franco Flexas arribó al recinto pasadas las 20 hs, ante el aplauso de la concurrencia y se ubicó en el estrado junto al presidente del HCD, Sr. Héctor Luberriaga. Luego de entonar las estrofas del himno comenzó su discurso, que se extendió por aproximadamente 40 minutos.

Durante su alocución, agradeció primeramente a los Concejales “por la responsabilidad con que se trataron varias Ordenanzas y en particular por aprobar el presupuesto, ya que como es sabido, en otros lugares no ha sido así. Se han marcado coincidencias y diferencias pero ha mejorado día a día el trabajo con el Concejo.” También se refirió a las dificultades por las que tuvo que atravesar en los primeros meses de gestión, señalando que “esto no significa culpar a nadie de nada, simplemente necesito explicar que mucho del proceso del año tuvo su porqué en recabar información, informatizarla y hacer diagnósticos para tomar mejores decisiones”. Y agregó: “La primera mitad del año nos llevó organizar muchas áreas y en la segunda parte pude volver a los barrios y a los pueblos. No dejé que nadie me lo contara y tomé una decisión que suele ser difícil para cualquier político: dar la cara, hacer reuniones de barrios y pueblos, reuniones con temas libres. Fueron más de 14 en los toldos, 2 en Baigorrita, 1 en San Emilio, 1 en Zavalía y 1 en La Delfina.

Asistieron más de 3.000 personas, las escuché y les expliqué junto a los funcionarios lo que estábamos haciendo, lo que teníamos pensado. Lo hice porque siempre el Intendente debe dar explicaciones y estar con el pueblo.” Más adelante en su discurso, Flexas detalló lo más importante de cada área, entre los que destacó, la planta de reciclado de residuos, el mejoramiento en la ayuda social que reciben 751 familias, la fuerte inversión en salud, los avances en cultura y los diversos programas en el área deportes, destinados a jóvenes y adultos. En cuanto a seguridad, la compra de 51 cámaras de seguridad y la creación del destacamento policial en Barrio Juan Domingo Perón. También anunció la creación de otro en Juan el Bueno.

En caminos rurales, informó cómo se recibió el equipamiento y el estado de los caminos luego de la inundación del 2015. “Encontramos lo que la inundación les hizo en el 2015 y que en muchos de los caminos no se pasaba hacia años para hacerle un trabajo de fondo para ensancharlos. Se hizo la totalidad del partido por lo menos 2 veces, fueron más de 3.000 km. Se levantaron alrededor de 25 km de caminos fuera de uso, se reacomodaron alcantarillas, tubos y se hizo limpieza, solicitadas por los productores. En esto hay que hacer la salvedad del parque automotor recibido, al cual solo pudimos comprar 1 niveladora de arrastre y 1 camioneta. El 2016 invertimos más de 5.000.000 de pesos para la reparación de las máquinas. Este año esperamos hacer una gran inversión.

Ya estamos licitando 1 tractor, 1 desmalezadora, 1 disco y esperamos licitar una motoniveladora. Sabemos que no alcanza, pero es lo que podemos comprar. Desarrollamos un programa de inversión para los próximos años, a fin de comprar un equipo por año.”

En Desarrollo Económico, informó el avance de las cooperativas Argentina Trabaja, que sumaron 90 titulares. También destacó el éxito del Festival del queso. Ya finalizando el discurso, se centró en las obras, haciendo hincapié en la infraestructura escolar, cordón cuneta, asfalto y el principal logro de la gestión: los desagües pluviales en Juan el Bueno. “Gracias al gobierno de la provincia vamos a en infraestructura. Esto va a permitir que la gente vea en qué consistió el trabajo del año y de a poco cada obra va a llegar”, resaltó.

Para finalizar, dijo: “En un año no se puede resolver todo lo que no se hizo en décadas, pero estamos avanzando, estamos en el camino correcto, estamos poniendo los cimientos.” Y llamó a “transitar este rumbo juntos, con nuestras diferencias, pero pensando y trabajando por una sociedad mejor”.