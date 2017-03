Juan Cutó: el sueño de pibe

INFERIORES AFA

Quien no sueña desde chico, cuando da sus primeros pasos en el fútbol, en los potreros, canchitas de clubes, baby fútbol, primero “jugar en primera”, pero mucho más ambicioso quizás aquel que cree que no todo es utopía y cree que todo el posible: como llegar a vestir la camiseta de Boca, River, o cualquiera de los grandes. Parece tal vez un guion de una película, un chico que nace, crece en el ámbito campechano, donde hay que repartirse el placer de una pelota y la obligación de los estudios, y porque no en otros casos hasta tener que ayudar trabajando. Juancito ya sobresalía desde sus primeros días corriendo detrás de una pelota, recordando esas jornadas de baby nocturno, donde su espigado físico marcaba diferencia con sus pares. Defendiendo en la zaga central, o cuando “las papas queman”, el profe mandarlo al ataque para sacar ventaja en el área rival de esas mini-canchitas Después sería el momento de saltar a inferiores, recorrido que duró muy poco, ya que sus innatas condiciones “pedían pista”, demostrando que estaba para otra cosa, en otro nivel. Fue un breve paso defendiendo los colores de sus amores: Viamonte FC, o representando a su pueblo con la negra-amarilla de la selección Sub 15 (con apenas 13 años), o más lejos aún codeándose con jugadores de más experiencia y recorrido (en la 4ta división). Llegaba el momento de tener que demostrar su valía, entonces la gran aventura: viajar a la gran ciudad, para mostrarse en la elite. En su horizonte inmediato, aparece ni más, ni menos que el C.A. Boca Juniors. Acaparó la atención de profes, Coordinadores, técnicos, que no dudaron en convocarlo. El pasado sábado el sueño de todo pibe empezó a ser una realidad. Vestirse con los colores “xeneises”, en los vestuarios del Complejo Deportivo “Pedro Pompilio” y saltar a la cancha dentro de los 11 titulares en el inicio del Torneo Oficial de las distintas categorías de Inferiores, donde se enfrentaban a Godoy Cruz de Mendoza.

El debut fue por demás promisorio. Triunfo por 2 a 0, para romper el hielo, sacarse el nerviosismo propio cada arranque.



NOVENA DIVISION: ASI FORMO C.A.B.J

Iván Frelier; Natan Acosta, Thomás Bentancor, Baltazar Corbalán, Facundo Valdéz; Esteban Saralegui, Oscar Díaz, Francisco Magno, Simón Rivero; Gian Salerno y Juan Cuto. Supl.: Sebastián Díaz Robles; Leandro Lezcano, Santiago Gauna, Javier Morales, Lautaro Mamani, Axel Fernández, Nahuel Genes y Bruno Cenci

DT: Luis Lúquez.

Goles: Facundo Valdéz y Simón Rivero (B).