Conocchiari encabezó la apertura de Sesiones ordinarias: "Es bueno pensar en voz alta"

LEANDRO N. ALEM

Se llevó a cabo la Apertura de Sesiones Ordinarias en el recinto del Honorable Concejo Deliberante periodo 2017 y el intendente del distrito, Alberto Conocchiari, realizó el discurso tradicional.

Las partes más destacadas:

-“Yo todos los años digo que me levanto con la obligación legal y moral de hacer un detalle pormenorizado de la actividad área por área, y a veces pienso si tiene sentido someter a quienes vienen a este martirio de estar varias horas, o si no hacer una reflexión política y tirar un trazo grueso de lo que es la gestión y nos vamos todos a descansar, en realidad creo que lo más razonable seria lo último, pero siempre entro en esa contradicción y también me impulsa el respeto a todos los funcionarios que en distintas áreas trabajan todo el año y con todo derecho quieren hacer público en la medida de lo posible el accionar de su área o de la responsabilidad que le toca, por supuesto que no puede estar ausente la reflexión política este es un ámbito de discusión política, y es bueno pensar en voz alta, con absoluta libertad y con absoluto respeto con todas las tomas de posición."



-"En cuanto a Malvinas, nunca podemos obviar nuestro reconocimiento, nuestro ejercicio de memoria, de gratitud, hacia todos los que formaron parte de esta gesta que genera sensaciones encontradas, por un lado han sido víctimas de un desatino de la dictadura de entonces, y por otro lado han hecho un aporte heroico a la Patria, asi que para los que combatieron, para los que ofrendaron nada mas ni nada menos que sus vidas que es lo más sagrado que podemos ofrecer, para los que sufrieron lesiones físicas o psíquicas que hayan sobrevivido a la guerra".