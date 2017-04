Se celebró el 128º Aniversario de Colonia Alberdi

LEANDRO N. ALEM

Con la presencia del intendente de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari, vecinos del distrito y funcinarios municipales, el día sábado se llevo a cabo el acto por el 128 Aniversario de la localidad de Colonia Alberdi.

Luego de entonar las estrofas del himno nacional y arriar el pabellón nacional, hicieron uso de la palabra la docente Aldana Altamiranda y el intendente Alberto conocchiari, quien dijo que "Colonia cambió y mucho con todo lo que se ha logrado, la Delegación como edificio para no depender mas de Alberdi, Agua Potable, Cordón Cuneta, nueva Iluminación, Ambulancia, Viviendas, Polideportivo etc. y aunque la situación no sea la misma de años anteriores, seguiremos haciendo cosas para el beneficio de todos ustedes."

Por su parte, la Escuela Primaria Nº 4 presentó una muestra de fotos de la localidad y el Centro Educación Complementario una muestra de Dibujos realizados por alumnos con sus familias, también se expuso una muestra de pilchas gauchas y emprendados. Luego, se pudo disfrutar de la participación de cuatro jóvenes, Tomas Acebes, Ramiro Silva, Martino Schiavi y Agostina Perin quienes haciendo sus primeros pasos presentaron dos canciones.