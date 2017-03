La Municipalidad adelanta dinero para finalizar las viviendas del Plan Federal II en Vedia

LEANDRO N. ALEM

El intendente municipal, Alberto Cococchiari, se reunió el fin de semana en el Centro Cultural “Arturo Jauretche”, con los adjudicatarios de las viviendas del Plan Federal II de Vedia. El motivo del encuentro tuvo como objetivo explicar al total de las familias por qué las casas no han sido terminadas hasta el momento. Se habló del resultado de las gestiones realizadas por el intendente, que llevaron a destrabar el conflicto económico con Provincia, arreglar con la empresa, y adelantar el dinero con recursos municipales para que refomenten y terminen las casas.

"En principio hemos destrabado la situación con la provincia, ese plus que la empresa reclamaba por lo que llaman vandalismo, eso lo vamos a financiar mediante un convenio nuevo con la provincia; nosotros habíamos hecho todas las presentaciones por escrito pero el día viernes hablé por teléfono con Ever Van Tooren, el administrador del Instituto de la Vivienda, con quien tengo muy buen diálogo, esto vale decirlo y esto es porque uno hace lo necesario, va a trabajar y a solucionar problemas, a defender las cosas que ustedes necesitan y por el resto de los vecinos, porque ya hicimos presentaciones por casi 200 casas más, luchando para tener otra tanda viviendas porque hoy estamos renegando con esto para darle la última satisfacción a ustedes, pero sabemos que hay varios cientos de personas que quedaron con la cara larga porque ni siquiera tienen este problema, no tienen casa", indicó el intendente Conocchiari.